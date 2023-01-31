İK'da bu hafta

Reckitt Health & Hygiene, Danone ve PepsiCo’da 15 yılı aşkın profesyonel deneyimi bulunan İrem Önal, adidas Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. İşletme mühendisliği alanında lisans, endüstriyel ve örgütsel psikoloji alanında yüksek lisans derecesi bulunan Önal, kariyeri boyunca organizasyonel gelişim ve yetenek projeleri de dahil olmak üzere pek çok İK dönüşüm projesine liderlik etti. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ajandasına paralel olarak kadın istihdamının artması, şirketler içerisinde daha kapsayıcı bir dil kullanılması adına aktif olarak çalıştı. adidas Türkiye’nin yeni insan kaynakları direktörü olarak bölgenin insan kaynakları strateji ve sorumluluğunu üstlenecek olan Önal, aynı zamanda yönetim ekibinin bir üyesi olarak global ekiplerle yakın çalışacak, adidas’ın insana yönelik ajandasını kuvvetlendirerek, pazardaki iş planı ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine ekibiyle beraber katkıda bulunacak.

Faruk Kocabaş MediaMarkt Türkiye CEO’su oldu. MediaMarkt Türkiye ailesine 2016 yılında Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) olarak katılan ve sonrasında görevine Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CCO) olarak devam eden Faruk Kocabaş, markanın pazar liderliği yolculuğunda büyük katkılarda bulundu. Faruk Kocabaş, MediaMarkt Türkiye’de strateji, kategori yönetimi, satın alma, fi yatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlamadan sorumlu olarak görev yapmaktaydı. Uluslararası şirketlerdeki uzun kariyeri boyunca her zaman başarılı işlere imza atan ve Türkiye’de Türk Philips Ticaret A.Ş. ve TP Vision Elektronik Ticaret A.Ş.’de, Hollanda’da Philips Consumer Lifestyle BV ve MMD Monitors & Displays Nederland BV’de üst düzey görevler üstlenen Faruk Kocabaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Faruk Kocabaş ayrıca Zincir Mağazalar Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi.

Ayça Demirci Turgay, kariyerine P&G Londra ofi sinde İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak devam edecek. 18 yıllık P&G kariyerinde, son beş yıldır P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’da Kurumsal İletişim Direktörlüğü sorumluluğunu üstlenen Ayça Demirci Turgay, kariyerine P&G Londra ofi sinde İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak devam edecek. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Ayça Demirci Turgay, öğrenim hayatını İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi üzerine yaptığı Master ile sürdürdü. 2005 yılında Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı sorumluluğuyla P&G’ye katılan Turgay, 13 yıl boyunca şirketin tüm markalarının halkla ilişkiler, regülasyon ve teknik mevzuat yönetimi ile hükümet ilişkilerini yürüttü. Son olarak da 2017 yılında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Turgay, şirketin Kurumsal İtibar Yönetimi, Yönetici İletişimi, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Vatandaşlık iletişiminden sorumlu liderlik görevini yürüttü. Ocak 2023 itibarıyla P&G İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak şirketin Londra ofi sine atandı.

Nesli Kılıçal P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü olarak devam edecek. Beş yıldır P&G Türkiye çatısı altında olan ve iki yıldır da şirketin Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal Medya Direktörlüğü görevini yürüten Nesli Kılıçal ise bayrağı Ayça Demirci Turgay’dan devralarak, yeni görevine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü olarak devam edecek. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde ve NHL Hogeschool’da Pazarlama alanında tamamlayan Nesli Kılıçal’ın Bilgi Üniversitesi’nden Pazarlama İletişimi alanında Master derecesi bulunuyor. Starcom’da Grup Medya Direktörlüğü ve Samsung Electronics’te Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevlerini sürdürdükten sonra 2017 yılında P&G bünyesine Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü sorumluluğuyla katılan Kılıçal, 2021 yılında şirketin Medya Direktörlüğü pozisyonuna getirildi. Nesli Kılıçal, son atamayla kariyerine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü olarak devam edecek.