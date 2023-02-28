İK'da bu hafta

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı’na Yeşim Özlale Önen atandı. Yeşim Özlale Önen, 1993 yılında İzmir Amerikan Lisesi’nden, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Danışman olarak başladığı iş hayatına 2003-2005 yılları arasında Deloitte şirketinde Kıdemli Danışman olarak devam etti. 2005-2007 yılları arasında ise DDI Türkiye’de Proje Müdürü olarak çalıştı. 2007-2011 yıllarında Sabancı Holding’de Topluluk İnsan Kaynaklarından Sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Yeşim Özlale Önen, 2011’den itibaren ise Korn Ferry şirketinde Kıdemli Şirket Ortağı olarak görev yapıyor. Yeşim Özlale Önen, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla görevi Hakan Timur’dan devralacak.

Reckitt Türkiye’nin Yeni İnsan Kaynakları Direktörü Yunus Akaltan oldu. Türkiye’de hijyen ve sağlık alanında markalarıyla hizmet veren Reckitt Türkiye’de İK düzeyinde önemli bir atama gerçekleşti. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olan Yunus Akaltan, kariyerine 2011- 2012 yılları arasında Hayat Kimya’da İnsan Kaynakları sorumlusu olarak başladı. Sırasıyla BSH Home Appliances ve Kale Pratt & Whitney’de İK departmanlarında görev aldı. Continental çatısı altında Türkiye, Almanya ve Dubai’de üst düzey görevlerde yer alan Akaltan, 6 sene boyunca İnsan Kaynakları Uzmanı, Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Müdürü ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika İnsan Kaynakları Müdürlüğü pozisyonlarında bulundu. Kariyeri boyunca İK alanında birçok önemli görev alan ve son olarak Tatko 1927’de İK Direktörlüğünü üstlenen Yunus Akaltan, Reckitt Türkiye çatısı altında Yetenek Kazanımı, İşveren Markası, Yetenek Yönetimi, Eğitim, Gelişim Planlamaları ve Çalışan Deneyimi de dahil olmak üzere tüm İnsan Kaynakları stratejilerinin ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.