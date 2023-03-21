İK'da bu hafta

Tuğçe Şarmen, 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla AstraZeneca Türkiye’de İnsan Kaynakları Müdürü görevine başladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Tuğçe Şarmen, 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 – 2016 yılları arasında PWC’de sırasıyla İnsan Kaynakları Danışmanı ve Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı olarak görev yapan Şarmen, 2016 – 2017 yıllarında Sony’de Ücretlendirme ve Yan Haklar Uzmanı ve yine 2017 yılında AstraZeneca’da dönemsel olarak Ücretlendirme ve Yan Haklar Uzmanı görevinde çalıştı. 2017 – 2022 yılları arasında Philip Morris’te sırasıyla İnsan & Kültür Operasyonları Yöneticisi ve İnsan & Kültür Operasyonları Lideri görevlerini üstlenen Şarmen, AstraZeneca Türkiye’ye katılmadan önce son olarak, 2022 yılından bu yana Philip Morris’te Ticari Fonksiyonlar İnsan & Kültür İş Ortağı olarak görev yapıyordu. Tuğçe Şarmen, 1 Mart 2023 itibariyle kariyerine AstraZeneca Türkiye’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak devam edecek.

Onur Şahan/ Schindler Türkeli Genel Müdürü. Schindler Türkeli Genel Müdürü olarak atanan Onur Şahan, Niğde Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde Executive MBA eğitimini tamamladı. Onur Şahan, Schindler kariyerine 2005 yılında Supervizör olarak başladı. 2010 yılında kurum içinde Anadolu Montaj Müdür Yardımcısı görevine getirilerek Anadolu’daki projeler için tüm kurulum sürecinin yönetimini üstlendi. Bir yıl sonra Schindler Türkeli Proje Müdürü olarak görevlendirildi. Sonrasında da sırasıyla Anadolu Montaj Müdürü, Türkiye Saha Operasyon Müdürü, Montaj Direktörü (Genel Müdür Yardımcısı), OMAK Genel Müdürü unvanlarıyla Schindler Türkeli içindeki başarılı çalışmalarını sürdürdü. 2023 yılı itibariyle Schindler Türkeli Genel Müdürlüğüne getirilen Onur Şahan, aynı zamanda Schindler Türkiye tarafından yönetilen Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, KKTC, Pakistan ve Gürcistan’daki tüm operasyonların distribütörler aracılığı ile yürütülmesinden de sorumlu olacak.

Ülkem Agazade Sirman/Schindler Türkeli İnsan Kaynakları Direktörü. Schindler Türkeli İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Ülkem Agazade Sirman, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji mezunu. Kariyerine 2006 yılında İnsan Kaynakları Asistanlığı yaparak başladı. Bir yıl sonra P&G fi rması bünyesine İnsan Kaynakları Uzmanı olarak katıldı ve orada 3.5 yıl kadar çalıştı. Ülkem Agazade Sirman, Schindler bünyesinde 2010 yılında İK uzmanı olarak göreve başladı. 2014 yılında önce İnsan Kaynakları Müdürü; daha sonra şirketin eğitim ve gelişim stratejisine liderlik etmek için Teknik Eğitim Müdürlüğü’nü yürüttü ve Schindler Akademi’nin kurulmasından sorumlu oldu.

Efe Yetiş/OMAK Genel Müdürü. OMAK Genel Müdürlüğü’ne atanan Efe Yetiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Executive MBA yaptı. Çeşitli fi rmalarda mühendislik ve satış konularında aktif görev alan Efe Yetiş, Schindler Türkeli bünyesine 2009 yılında Bölge Müdürü olarak katıldı. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sorumlu olarak görev yaptı. 2023 yılı itibariyle OMAK Asansör Genel Müdürlüğü’ne atanan Efe Yetiş, Almanca ve İngilizce biliyor.

Nihat Aydın, EssilorLuxottica EMEA Optik Perakende grubu bünyesinde Almanya ve Avusturya Bölge CEO’luğuna atandı. Atasun Optik bünyesine 2015 yılında Satış Direktörü olarak katılan ve 2018 yılından bugüne CEO’luk görevini sürdüren Nihat Aydın, 1 Şubat 2023 itibarıyla EssilorLuxottica EMEA Optik Perakende grubu bünyesinde Almanya ve Avusturya Bölge CEO’su oldu. Atasun Optik’in, sektöründe lider ve Türkiye’nin önde gelen perakende fi rmalarından biri olmasında büyük katkı sağlayan Aydın, yeni görevinde EssilorLuxottica grubunun faaliyet gösterdiği en güçlü ve önemli pazarları arasında yer alan Almanya’da Apollo-Optik ve Robin Look, Avusturya’da ise pazar lideri Pearl-Optik markalarına liderlik edecek.

QNB Finansbank iştiraki ve Türkiye’nin lider leasing şirketlerinden biri olan QNB Finansleasing’in yeni Genel Müdürü Osman Taş oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Osman Taş, çalışma hayatına 1999 yılında Esbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Taş, 2002-2008 yılları arasında Teftiş Kurulunda Uzman İç Denetim Müdürü olarak başladığı QNB Finansbank kariyerinde; 2008-2012 yılları arasında Ticari ve Kobi Yakın İzleme Kredileri Bölüm Müdürü, 2012-2015 yılları arasında Perakende Krediler Yakın İzleme Bölüm Müdürü, 2015-2021 yılları arasında Perakende Krediler Kanuni Takip Direktörü ve 2021-2022 yılları arasında da Perakende Krediler Tahsis ve Politikalar Direktörü olarak birçok farklı pozisyonda görev yaptı.