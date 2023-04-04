İK'da bu hafta

● Pfizer Türkiye’ye 2009 yılında Bölge Müdürü olarak katılan Alper Yağmur, Pfizer Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Politika Direktörü oldu.

● Alper Yağmur, 2001 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmasının ardından 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Executive MBA eğitimini, 2023 yılında UPF Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi master programını tamamladı. 2009 yılında Pfizer’e Bölge Müdürü olarak katılan, 2010 yılında Resmi İlişkiler Müdürü görevi ile Kurumsal İlişkiler departmanında rol alan Alper Yağmur, 2015 yılında Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev aldı. 2019 yılından itibaren ise mevcut sorumluluklarına ek olarak Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Müdürü olarak çalıştı.

● Sompo Sigorta’da Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Müjde Aslan getirildi. Aslan, Sompo Sigorta’nın tüm finansal süreçlerinden sorumlu olacak.

● Sompo Sigorta’da Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Mart ayı itibarıyla Müjde Aslan atandı. Son olarak Deloitte’ta Şirket Ortağı olarak görev alan Aslan, 25 yılı aşkın süredir finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren yerli ve uluslararası birçok şirketin bağımsız denetim ve danışmanlık çalışmalarında görev aldı.

Müjde Aslan, bağımsız denetim, birleşme ve satın alma, mali durum tespit ve benzeri çalışmalara liderlik etmiş, sürdürülebilirlik güvence hizmetlerinden sorumlu ortak olarak görev yaptı. Şirketlere ve düzenleyici otoritelere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve sektörel konularda eğitimler veren Müjde Aslan; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim lisanslarına sahip. Aslan, aynı zamanda Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği üyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu üyesidir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümünden 1998 yılında mezun olan Müjde Aslan aynı yıl Deloitte’ta bağımsız denetim alanında çalışmaya başlayarak kariyerine adım atmıştır. Son 12 yıldır Deloitte şirket ortağı ve sigorta sektör lideri olarak görev almıştır. 2017-2020 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Bağımsız Denetim dersleri vermiştir..

• Ocak 2023 tarihi itibarıyla TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CMO) görevine getirilen Caner Alpaslan, Şubat 2020 tarihinden bu yana şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

• Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Caner Alpaslan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine FedEx’te satış uzmanı olarak başlayan ve on yıla yakın bir süre Coca-Cola İçecek’in Pazarlama Departmanında farklı roller üstlenen Alpaslan, Şubat 2020 tarihinden itibaren, Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro®, Usta Dönerci®, Usta Pideci® ve son olarak Subway® olmak üzere, 7 markayı bünyesinde bulunduran hızlı servis restoran zinciri lideri TAB Gıda’nın Pazarlama Direktörlüğünü yürüttü. Alpaslan, Ocak 2023 itibarıyla görevine TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak devam edecek..

• MediaMarkt’ta Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Tolga Ünvan getirildi.

• Koç Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimi alan Tolga Ünvan, profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Procter & Gamble’da (P&G) Marka Müdür Yardımcısı olarak başladı. Sonraki süreçte Henkel, The Coca Cola Company, Nestle gibi uluslararası şirketlerde çeşitli yöneticilik görevlerini sürdüren Ünvan, 2019 yılında Getir’e Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Son olarak Zubizu’da CEO rolünü üstlenen Tolga Ünvan, 2023 yılı itibarıyla da MediaMarkt Türkiye’nin Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirildi.