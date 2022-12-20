Multinet UP’ta üst düzey iki atama

Multinet Up’ta Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gül Bilgin Mokan, Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörlüğü görevine Kader Şen getirildi.

Gaz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Cavendish College’ta İşletme Yönetimi bölümlerinde eğitim alan Gül Bilgin Mokan, kariyerine 2007 yılında BITES Savunma ve Havacılık’ta Kalite Uzmanı olarak başlamış ve 2009 yılında otomotiv sektöründe bulunan Teklas’ta Kalite Güvence Grup Yöneticiliği pozisyonunda devam etmiştir. 2014 yılında İç Denetim, Risk ve Uyum Müdür Yardımcısı olarak Multinet Up’ta göreve başlayan Mokan, 2017 yılında Müşteri Deneyimi ve Yönetişimi Direktörü olarak süreç yönetimi ve müşteri deneyimi faaliyetlerinin sorumluluğunu almıştır.

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi çift anadal programıyla Ekonomi ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Kader Şen, Polonya Wroclavski Üniversitesi’nde Yönetimsel Ekonomi eğitimi aldı. Çalışma hayatına 2010’da İnsan Kaynakları alanında Aras Kargo’da başlayan Şen, 2013 yılında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak Multinet Up’ta çalışmaya başladı. 2019 yılında İnsan ve Kültür Müdürü olarak Multinet Up ve iştiraklerinin insan kaynakları süreçlerini yöneten Şen, 2022 Aralık itibarıyla İnsan ve Kültür Direktörü olarak görev yapmaya devam edecek.