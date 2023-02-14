Schaeffler Türkiye Genel Müdürü Yusuf Bulut oldu

Otomotiv ve endüstri sektörlerinin küresel çapta lider tedarikçilerinden Schaeffl er’in Türkiye operasyonunda üst düzey atama gerçekleşti. Yaklaşık 20 yıldır yurt dışında uluslararası şirketlerde yöneticilik tecrübesi bulunan Yusuf Bulut, Schaeffl er Türkiye’nin yeni Genel Müdürü oldu. Lisans eğitimini Belçika’daki Hasselt Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama ve Satışta Uzmanlık alanlarında alan Yusuf Bulut, ardından Pazarlama Teknikleri ve Psikoloji alanında doktorasını tamamladı. Kariyerine kurucusu olduğu Q-Flex Danışmanlık fi rmasında başlayan Bulut, burada geçirdiği dört yılın ardından yaklaşık dokuz yıl Siemens’te, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelerde ve pozisyonlarda görev yaptı. Siemens’te sırasıyla; Pazarlama ve İletişim Koordinatörü, Siemens Belçika/ Lüksemburg İş Geliştirme, Pazarlama İletişimi ve Stratejisi Başkanı, Siemens AG İletişim ve İdari İlişkiler Bölgesel Koordinasyon Başkanı ve Siemens Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak görev aldı. Bulut, Siemens’in ardından Philips’te yaklaşık üç yıl boyunca Küresel İş İletişimi Başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2020 yılından bu yana Schaeffl er’in Almanya’daki genel merkezinde Küresel Pazarlama ve İletişim Başkanı olarak görev yapan Yusuf Bulut, 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Schaeffl er Türkiye’nin Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmeye başladı. Bulut, Almanca, Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce olmak üzere dört dili çok iyi derecede biliyor.