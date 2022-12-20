Workhy & Mükellef’in yeni CEO’su Kenan Açıkelli oldu

Girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularından Workhy & Mükellef’in yeni CEO’su şirketin kurucu ortaklarından Kenan Açıkelli oldu.

1983 yılında doğan Kenan Açıkelli, profesyonel iş hayatına Doğan Holding’de başlayan Açıkelli, grubun önemli şirketlerinde finans ve muhasebe departmanlarında farklı pozisyonlarda görev aldı. Değişime ve yeni girişimlere açık olan Açıkelli, 10 yıla yakın sürdürdüğü kurumsal iş hayatından sonra 2015 yılında çözüm müdürü olarak başladığı ve 6 yılı bulan başarılı Foriba serüveniyle startup dünyasına giriş yaptı. Bu süre zarfında Foriba’da iş geliştirme, satış ve pazarlama departmanlarında yönetici pozisyonlarında şirketin büyüme süreçlerinden sorumlu oldu.

Ardından Foriba’da satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonunda iki büyük şirket satın alması sürecinde yer aldı ve bu şirketlerin başarılı bir entegrasyon süreci geçirmesine, şirketin gelirleriyle beraber hızlı büyümesine katkı sundu.

2019 yılında şirketin Sovos’a satılma sürecinde üst düzey yönetici olarak yer alan Kenan Açıkelli, satış sonrası Sovos’dak görevine satıştan sorumlu üst düzey ülke yöneticisi olarak 18 ay boyunca devam etti. Kenan Açıkelli evli ve 2 çocuk babasıdır.