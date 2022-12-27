Yeni nesil çalışanın ihtiyacı “İki Yönlü İletişim”

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi/Yönetim Kurulu Başkanı

● Hoş geldiniz Deniz Hanım.

Hoş buldum Ayşe Hanım.

● Geçtiğimiz saatler asgari ücret açıklandı. Bütün şirketler 2023 İnsan Kaynakları bütçesini hesaplamakla, değişimleri öngörmekle meşgul. Sizde bu durum nasıl?

Çalışanlarımız ve kendim adına heyecanlı ve sevinçli diyebilirim. İşveren tarafından baktığımda da bunun getirdiği bir bütçe var tabii ki. Enseyi karartsak da bundan sağlam bir şekilde çıkacağımıza eminim. Stratejimizi nasıl planlarız diye düşündüğümüz bir süreçteyiz.

● Atasun Optik kuruluşuna bakıldığında çok köklü ve uluslararası bir firma. Müşteri memnuniyeti açısından da oldukça iyi bir konumda gözüküyor. Atasun Optik bu büyüklüğü ve müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyor? Nasıl bir misyonla yola çıkıyorsunuz?

Atasun Optik bilmeyenler için, Global ve dünya çapında da sektörünün lideri olan Essilor- Luxottica Grup’un Türkiye iştiraki. Çok uluslu yapımızla beraber Türkiye’de yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteriyor gibi gözüksek de çok uzun zamandır sektörde olan bir kuruluşuz. Türkiye’de 300’ün üzerinde satış noktamız bulunmaktadır. Her mağazamızda aynı standartta, aynı hizmet kalitesinde ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Aslında sattığımız ürün değil, verdiğimiz bir hizmet ve bu hizmetin kalitesi çok kritik çünkü bizim ürünümüz bir deneyim ürünü. Moda için, güzellik için ve kişilerin görme kusurlarını düzeltmek için kullandığımız bir araç var ortada ve baktığımız zaman kolay kolay tek başına yapılabilecek bir süreç değil. Çerçeve seçiminde ayrı ekip, montaj ve satışta ayrı ekip, satış sonrası memnuniyet için ayrı ekip yer alıyor. Şunu da belirtmek isterim Atasun Optik, ISO Belgesi’ne sahip, Türkiye’deki ilk optik firma oldu. Bunun da bizim servis kalitemizi taçlandırdığını söyleyebilirim.

● Müşteri memnuniyeti ayrı bir olay ve müşteri memnuniyeti için çalışanların da memnuniyetinin iyi olması gerekiyor. Bu çok ince bir denge. Atasun Optik bu denge için neler yapıyor?

İnsan ve Kültür departmanı olarak mutlu müşterilerin çalışanlardan geçtiğinin farkındayız. Hele ki bizim kadar yaptığı işin teknik boyutu yüksek olan, insanlarla çok yakın mesafede çalışan ve sürekli iletişim halinde olan çalışanlarımızın mutluluğu, müşterilerimizin mutluluğu demek olduğunu anlıyorsunuz. Bundan yola çıkarak bir isim verdik çalışan deneyimine ve “Hayat boyu Atasun Optik” dedik. Hayatın kendisi gibi çalışma hayatı da öğrenimi bitmeyen, son güne kadar öğrenilen bir yolculuktur. Bu yolculukta sırf sonuç olarak değil, süreç içerisinde çalışanlarımıza ne yaşatıyoruz diye de bakıyoruz.

● Neden İnsan Kaynakları değil de İnsan ve Kültür kavramını kullanıyorsunuz?

Hizmet sektörünün ana kaynağı elbette ki insan. Bu kaynağın çıktısı, üretime göre biraz daha farklı. Çünkü insan ürettiği çıktıda bir kültür üretiyor ve konuştuğumuz şey aslında iş sonuçları kadar, şirket stratejiniz kadar önemli olan ve stratejiye gidecek o kültürü oraya taşıyıp taşıyamayacağı meselesini tartabileceğiniz bir alan. Onun için büyük ve doğru stratejileriniz olabilir ama çalıştığınız insanla, onun çıktısı olan kültür ve stratejiniz aynı noktada buluşamıyorsa bazı işler de çok yolunda gitmeyebilir. Biz de strateji ve kültür birlikte ilerlesin istedik. Bu bağlamda insan ve kültür daha sıcak ve daha gerçek şeyler ifade etti bizim için. Öneminin farkındaydık o yüzden bu ismi sürekli hatırlatsın diye değiştirdik.

● İnsan Kaynakları politikası açısından Atasun Optik olarak sizi rakip firmalardan ayıran şey nedir?

Çok fazla dinamiği var ama bizim için çalışan değer önermesi (Employee Value Proposition) çok önemli ve bunun üzerine yatırımlar yaparak sürecimizi yönetiyoruz. Üniversite ziyaretlerinde, bünyemizde çalışan stajyerlerimizden soru ve öneriler duyuyor ve bunları dikkatle dinliyoruz. Destek olmak için çeşitli burslar veriyoruz, kendi içerimizde de sertifika, diploma vs. vererek kariyerlerine destek oluyoruz. Baktığınız zaman genç ve dinamik bir sektörle çalışıyoruz. Sadece pandemi, ekonomik krizler değil değişen dünyada dijitale doğan bir kuşakla birlikte çalışmaya başladığımızı söyleyebilirim. X, Y, Z kuşağı demek yerine ‘yeni nesil’ kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Yeni nesil çalışma ortamının ihtiyaçları, bizden beklentileri neler diye gözlemler yapıyoruz. Kısacası yerinde değil, yanında İK diyoruz.

● Sizin deyiminizle ‘Yeni Nesil’ çalışan insanlar neden sizi tercih ediyor ve uzun süre şirkette kalmasını nasıl sağlıyorsunuz? Bunun için ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?

Çok fazla çalışmamız var. Birden fazla dinamik değişti günümüzde. Yeni nesil geldi ama dijital ve teknolojik gelişmelerle beraber ihtiyaçlar hepimiz için değişmeye başladı. Pazar ve pazar şartları değişti, psikoloji devreye girdi. Bütün bunlarla beraber bugün artık çalışma hayatında olan tüm nesildeki arkadaşlarımızda anlam ve ilham arayışı söz konusu oldu, bağlılık sorgulanmaya başlandı. İki yönlü iletişim çok kıymetli hale geldi. Bizim de özellikle son yıllarda çok önemsediğimiz iki yönlü iletişim konusu, çalışanlarımızın fikrini önemsediğimiz için yıllardır bünyemize ait ‘Fikrim Var’ platformu üzerinden çok şeff af bir şekilde çalışma arkadaşlarımız bize her gün fikirlerini iletebiliyor. Her çeyrek en iyi beş fikri seçiyor ve uyguluyoruz. Gençleri cezbeden önemli noktalardan biri de bu politikaları yansıtma şekliniz dışında, hissediyor olmalarıdır. Gerçekten 7/24 herhangi bir çalışma arkadaşım çok rahat bir şekilde bana ve genel müdürümüze ulaşabiliyor. Güçlü ilişkiler kurduğumuzu, empati duygusuyla alçak gönüllü liderlik modeli yarattığımızı düşünüyorum.

● Atasun Optik kapsayıcılık alanında ne tür çalışmalar yapıyor?

Meselelere daha empati ile bakıyoruz. Hangi rol olursa olsun, kadın ve erkek çalışanlarımızın arasında ücret farkı var mı? Varsa bunun cinsiyetle ilgili sebepleri var mı diye kontrol ediliyoruz. Çalışanlarımıza bilinçli ve eşit rol dağılımı anlamında destek oluyoruz. Zor bir süreç olduğunu bildiğimiz yeni doğum yapan kadınlara, esnek çalışma koşullarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Aile içi şiddete ne yapabilir, nasıl bir farkındalık yaratabiliriz diye bakıyoruz. Sabancı Üniversitesi tarafından hayata geçirilmiş ‘İş Dünyası, Aile İçi Şiddete Karşı Platformu’nun bir üyesiyiz. Proje kapsamında ‘Atasun Optik Kadınlarıyla Güçlü’ komitesini kurduk ve bu sloganla yola çıkarak fiziksel veya ruhsal şiddeti önleyebilmek adına çalışma arkadaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler yaptık. Bir şirket artık kendi alanında faaliyet göstermek dışında fayda üretmesi gerektiğinin bilincinde hareket etmesi çok kıymetli. Bunun gibi pek çok yerde varız.

Tüketim malları antrepolarda bekletiliyor

● Uzun bir zamandır Atasun Optik’tesiniz. 15 yıl nasıl başladı, nasıl devam etti?

Siyaset Bilimi mezunu olarak, İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları alanında yüksek lisansımı yaptım. Hiçbir İK deneyimim olmadan bir işe başladım, kervan yolda düzülür mantığı ile hareket ederek bir eğitim firmasında çalışırken buluştum şirketimle. O günden bugüne İnsan Kaynakları çatısı altında devam ettim. Farklı unvanlarım oldu, işe alımdan eğitimlere kadar. 2017’den beri İnsan ve Kültür Direktörü olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda koçluk unvanına sahibim ve kurum için mentorluk, koçluk yapıyorum. Dönüp baktığımda hiçbir sene, önceki seneyle aynı işi yapmamışım. Hep kendimi geliştirebileceğim projeler, yeni işler gelmiş önüme. Böyle bakınca kendimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum.