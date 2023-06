Youtuber mı olsam?

Ela EROZAN GÜRSEL - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Artık gençlerin hayali uzaya gitmek, doktor veya avukat olup yeni dünyalara erişmek değil, kendi dünyalarını evlerindeki bilgisayarlarından benzer ilgi alanlarına sahip kişilere ulaştırmak. Ve okumaya, öğrenmeye doyamadıkları bu alanlarda sahip oldukları bilgi ve deneyimi profesyonel bir işe dönüştürmek…. Ya da kısaca, youtuber olmak.

Sosyal medya öncesi sesinizi duyurmak, ilgi alanlarınızdaki bilginizi ve deneyimlerinizi paylaşmak için dergiler, gazeteler ve birkaç özel televizyon kanalından başka mecra yoktu. Bunlara erişmek ise bir hayli zordu. Şimdi ise, sesinizi, görüşünüzü, bilginizi istediğiniz her alanda duyabileceğiniz bloglar, instagram, twitter, youtube ve birçokları var. Seçim size ve hedef kitlenize nereden daha kolay ulaşacağınıza kalmış. Sosyal medya çok kalabalık, bilgi kirlliliği hem magazin odaklı sığ konular, hem de yalan yanlış bilgiler ilginizi çekmek için adeta yarış halinde diyebilirsiniz. Tabii konusunda doğru ve detaylı bilgiye sahip uzman sayısı görece az.

Ancak youtuber’ların gücü bir tek kişi olarak kendilerini dinlemek isteyenlere ulaşabilmeleri, görüşüne değer veren kişileri takipçilerine dönüştürmeleri ve de yarattığı içerik ile para kazanmaları ve değer yaratmaları. Bazen kazanılan paralar sadece yayınların devam etmesi ve youtuber’ın mütevazi bir hayat yaşamasına yeterken, ticari amacı öncelikli kendi markasını yaratmış kimi youtuber'lar için ise, büyük cirolar ve karlar söz konusu.

Aklınıza gelecek her alanda YouTube kanalı mevcut. Müzik, komedi, moda, yaşam stili ağırlıklı eğlenceden, bilgisayar oyunlarına, kişisel gelişime, araba ve teknoloji ürünlerinin analizinden, ekonomi, finans ve politika yorumlarına, coğrafya, tarih, biyolojı belgesellerinden sanat eleştirilerine her alana hitap eden kanal ve uzman youtuber bulmak mümkün.

Örneğin, Ali Abdaal Cambridge Tıp Fakültesi öğrencisiyken 2018 yılında başlattığı Youtube kanalı ile okul ve çalışma hayatında verimli çalışmayla ilgili öneriler paylaşıyordu. Nasıl not almalı, nasıl öğrenilen bilgileri unutmamalı? Zaman yönetimi nasıl yapılmalı? Gerekli alışkanlıklar nasıl edinilmeli? 48 milyon tarafından izlenilmiş ‘Sınavlara nasıl çalışmalı?’ videosunda, Abdaal hangi çalışma metodunun daha etkili olduğunu bilimsel çalışmaların sonuçlarına bağlayarak anlatmış.

İlginç bilgiler paylaşıyor: tekrar tekrar okumak, önemli yerlerin altını çizmek ve not almak popülerliğinin aksine pek de etkili öğrenme metotları değil. Çalışmaların etkili bulduğu metot aktif hatırlama. Yani bir kere okuduğunu kitabı kapatıp hatırlamaya çalışmak en etkili metot. Aynı zamanda pratik amaçlı test sorularını cevaplamak yeni bilgilerin hafızada tutulmasını kolaylaştırıyor.

Abdaal tıp eğitimi sırasında, tıp terimlerini ezberlemeyi kolaylaştıran birkaç araçtan bahsetmiş. Online hatırlama kartlarından oluşan Anki uygulamasını tavsiye etmiş. İlle çalışırken not almayı alışkanlık haline getirenlerdenseniz, kitabınızı kapayıp okuduğunuzdan aklınızda kalanı yazmanızı önermiş. Not almayı bitirdiğinizde kitaba dönüp eksik kalanları okumanızı ve tekrar kitabı kapayıp notlarınıza eklemenizi tavsiye etmiş. Bir de not alırken, Cornell not alma modeline başvurabilirsiniz. O da şöyle, okuduğunuzu veya dinlediğiniz dersi not almak yerine, cevabı düşündürecek sorular yazmak üzerine kurulu bir yöntem. Revize ederken de, yazdığınız sorulara cevap yazmak yeterli. Abdaal’ın bu videosundan benim aklıma yazdığım, verimli öğrenmek için pasiften aktife geçmek gerek. Beyni sürekli çalıştırmak ve bu sayede bilgileri hafızada taze tutmak kilit.

2 sene İngiltere’deki devlet hastanelerinde hekimlik yaptıktan sonra, bugün Ali Abdaal tam zamanlı bir youtuber. Deepdive podcast’ında girişimciler, yaratıcılar ve ilham veren kişilerle programlar hazırlıyor, sağlıklı, mutlu ve verimli bir yaşamı destekleyen içerikler üretiyor.

Peki, youtuber’lar nasıl para kazanıyor?

Visualcapitalist.com’da yayınlanan makaleye göre, youtube kariyerinin belli başlı gelir kaynakları mevcut:

Reklam geliri: Eger bir youtuber bir sene içinde 1000 takipçiye ulaşırsa ve 4000 saat izlenmişse, kanalını reklamlara açabilmekte. Youtuber’ın reklamdan para kazanabilmesi içinse, izleyicinin tüm reklamı izlemesi veya reklama tıklaması gerekli.

Youtube premium: Youtube premium üyeliği sayesinde youtube izleyicileri belli bir ücret karşılığında en sevdikleri youtube videolarını reklamsız izleyebiliyorlar. Youtuber’lar da izlenme oranlarına göre, bu üyelik karının bir kısmına ortak oluyorlar.

Influencer marketing: Markalar çok sayıda takipçisi olan youtuber’lara kendi markalarını tanıtmaları için ödeme yapıyor. Bir youtuber’ın bir markanın radarına girebilmesi için 100binin üzerinde takipçiye ihtiyacı var. Ancak markanın niş alanına ve ulaşmak istediği kitleye göre, youtuber’ın takipçi sayısının önemi değişiklik gösterebiliyor.

Ürün satışları: Eğer en popüler ve en çok takipçisi olan gaming kanalı Pew- DiePie gibi sadık bir takipçi kitlesine sahipseniz, kendi markanızın Tşört, svetşört, çanta ve bir takım aksesuvar satışından kazancınız ayda 6 milyon doları geçebilir.

Nasıl başlamalı?

Önce YouTube hesabınızı yaratın. Nasıl YouTube videosu hazırlanır öğrenin. Size gereken en kolay ve profesyonel şekilde kullanacağınız ekipmanı seçin ve pratik yapın. Temiz içerikler üretin ve ilk videolarınızı yayınlayın. Ses ve video kalitesinin yüksek olduğu yayınlar sizi ilk videodan itibaren profesyonel youtuber olarak konumlamaya yardımcı olacaktır. Birçok youtuber DSLR veya aynasız kameralar kullanmakta, ayrıca tripod, lens ve stüdyo ışığı ile çekim yapmakta. İyi bir mikrofon da ses kalitesi için önemli. Tüm görüntü ve ses kaydını tamamladıktan sonra iş videoyu edit etmekte. Final Cut Pro gibi profesyonel programları edinip kullanmayı öğrenerek düzenleme sürecini yönetebilirsiniz. Ancak tabii ki bir öğrenme süreci zaman alacaktır. İlk etapta Windows Movie Maker veya Apple iMovie gibi daha basit programlarla hem de ücretsiz olarak düzenleme işini çözebilirsiniz. Zaman içinde pratik ile teknik açıdan hem daha hızlı hem de etkili şekilde içerik oluşturacak hem de daha fazla takipçinin takdirini göreceksiniz. Youtuber olmak için kendinizi sürekli yenilemeyi ve en güncel en kapsamlı bilgiyi hap şeklinde vermek için çaba göstermeyi ihmal etmeyin. Her gün kendinizi geliştirmek için yeni bir gün.