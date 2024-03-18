Bugün iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta? 18 Mart iftar vakitleri

İftar, Ramazan'ın dini kutlamalarından biridir ve genellikle Müslüman halkın orucunu birlikte açmak için bir araya geldiği bir topluluk olarak yapılır. Yemek, akşam ezanı okunduktan hemen sonra, yani gün batımından sonra yenir. Orucunu bu şekilde açan İslam peygamberi Muhammed'i örnek alarak, geleneksel olarak orucu açmak için üç hurma yenir, ancak bu zorunlu değildir. Müslümanlar, bir hayır işi olarak oruç tutan birine iftar yemeği vermenin çok büyük sevap olduğuna ve Muhammed'in de bu şekilde davrandığına inanırlar.

18 Mart iftar vakitleri

Adana: 18:55

Adıyaman: 18:44

Afyonkarahisar: 19:15

Ağrı: 18:24

Aksaray: 19:01

Amasya: 18:53

Ankara: 19:04

Antalya: 19:10

Ardahan: 18:26

Artvin: 18:28

Aydın: 19:25

Balıkesir: 19:30

Bartın: 19:07

Batman: 18:32

Bayburt: 18:36

Bilecik: 19:17

Bingöl: 18:35

Bitlis: 18:26

Bolu: 19:10

Burdur: 19:15

Bursa: 19:20

Çanakkale: 19:31

Çankırı: 19:04

Çorum: 18:57

Denizli: 19:19

Diyarbakır: 18:34

Düzce: 19:12

Edirne: 19:30

Elazığ: 18:42

Erzincan: 18:37

Erzurum: 18:34

Eskişehir: 19:13

Gaziantep: 18:46

Giresun: 18:42

Gümüşhane: 18:39

Hakkâri: 18:22

Hatay: 18:52

Iğdır: 18:19

Isparta: 19:12

İstanbul: 19:22

İzmir: 19:29

Kahramanmaraş: 18:49

Karabük: 19:05

Karaman: 19:02

Kars: 18:22

Kastamonu: 19:01

Kayseri: 18:52

Kilis: 18:47

Kırıkkale: 19:02

Kırklareli: 19:28

Kırşehir: 19:00

Kocaeli: 19:19

Konya: 19:08

Kütahya: 19:16

Malatya: 18:45

Manisa: 19:25

Mardin: 18:30

Mersin: 19:05

Muğla: 19:27

Muş: 18:28

Nevşehir: 18:59

Niğde: 18:59

Ordu: 18:49

Osmaniye: 18:50

Rize: 18:33

Sakarya: 19:14

Samsun: 18:52

Şanlıurfa: 18:41

Siirt: 18:30

Sinop: 18:58

Sivas: 18:43

Şırnak: 18:24

Tekirdağ: 19:25

Tokat: 18:49

Trabzon: 18:38

Tunceli: 18:41

Uşak: 19:18

Van: 18:25

Yalova: 19:19

Yozgat: 18:53

Zonguldak: 19:11