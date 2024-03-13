Ramazan pidesi fiyatları açıklandı! 2024 Ramazan pidesi fiyatları nedir?
Ramazan ayı denilince akla gelen ilk şeylerden biride Ramazan pidesidir. Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Peki, 2024 Ramazan pidesi fiyatı nedir? İşte il il Ramazan pidesi fiyatları…
2024 Ramazan pidesi fiyatı nedir?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul, Ankara ve Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.
İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. 330 gram pide 20 lira veya 500 gram pide 30 lira olarak üretilebiliyor.
Bursa'da 330 gram Ramazan pidesi 20 TL
Aydın'da 250 gram Ramazan pidesi 15 TL
Trabzon'da 500 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan Pidesi 30 TL, yumurtasız ve susamsız pide fiyatı 28 TL
Samsun Ramazan pidesi fiyatı 20 TL olarak belirlendi.
Kütahya'da ise 440 gram pide 25 TL'den satılacak.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Ramazan ayı boyunca 400 gram pidenin fiyatını 20 lira olarak açıkladı.