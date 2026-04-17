2026 YILI İÇERİSİNDE GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ GENELİNDE BORDÜR, TRETUVAR, TAŞ DUVAR BAKIM ONARIM VE YENİ İMALAT YAPILMASI İŞİ
2026 YILI İÇERİSİNDE GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ GENELİNDE BORDÜR, TRETUVAR, TAŞ DUVAR BAKIM ONARIM VE YENİ İMALAT YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2026/603674
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
1.2. Adresi
|
:
|
MERKEZ MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO: 20 KAT: 3 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
02124535351
|
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|
:
|
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|
2.1. Tarih ve Saati
|
:
|
08.05.2026 - 11:00
|
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|
:
|
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
3- İhale konusu yapım işinin
|
3.1. Adı
|
:
|
2026 YILI İÇERİSİNDE GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ GENELİNDE BORDÜR, TRETUVAR, TAŞ DUVAR BAKIM ONARIM VE YENİ İMALAT YAPILMASI İŞİ
|
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|
:
|
30 KALEM GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ GENELİNDE BORDÜR, TRETUVAR, TAŞ DUVAR BAKIM ONARIM VE YENİ İMALAT YAPILMASI İŞİ
|
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|
:
|
GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE
|
3.4. Süresi/teslim tarihi
|
:
|
Yer tesliminden itibaren 220 (İkiYüzYirmi) takvim günüdür.
|
3.5. İşe başlama tarihi
|
:
|
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
|
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
|
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
|
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
|
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan AV. GRUP:KARAYOLU İŞLERİ(Alt yapı+Üst yapı) Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
|
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
|
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|
Asgari Oran
|
Azami Oran
|
Fiyat Dışı
|
Ocak Taşı İle 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması ( Nakliyeler dahildir )
|
8,087775%
|
9,885058%
|
4
|
8 Cm Yüksekliğinde Mineral Yüzeyli Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebat, Renk Ve Desende) ( Nakliyeler dahildir )
|
18,664067%
|
22,811637%
|
7
|
8 Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebat, Renk Ve Desende) ( Nakliyeler dahildir )
|
3,99202%
|
4,879135%
|
2
|
Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi
|
25,041131%
|
30,605826%
|
10
|
Mineral Yüzeyli Beton Bordür Yapılması ( Nakliyeler dahildir )
|
5,132618%
|
6,2732%
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Mevcut Taşlarla Bordür Yapılması ( Nakliyeler dahildir ) / Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda belirtilen iş kalemi için belirlenen puan verilecektir. İsteklinin teklifi %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır..(Bu Formül aşağıdaki diğer kalemler için de geçerli olacaktır.)
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Beton Santralinde Üretilen Veya Satın Alınan Ve Beton Pompasıyla Basılan, C 16/20 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil)
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI / PUANI = Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = 8 Cm Kalınlığında Granit Taşın Temini Ve Yerine Döşenmesi ( Nakliyeler dahildir )
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Granit Plak ( 4 Cm Kalınlığında ) Temini Ve Yerine Döşenmesi ( Nakliyeler dahildir )
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Bordür Sökülmesi (Tamirat)
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil)
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI =Beton Bordür Yapımı ( Nakliyeler dahildir )
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI =30 X 10 X Serbest Boy Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Her Renk) ( Nakliyeler dahildir )
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Reflektörlü Bazalt Mineral Yüzeyli Sinir Elemanı Temini Ve Yerine Konması ( Nakliyeler dahildir )
|
2
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|
Fiyat Dışı
|
İŞ KALEMİ ADI = Plywood ile Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması
|
1
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
