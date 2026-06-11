24 AY SÜRELİ, 8 KİŞİ SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
24 AY SÜRELİ, 8 KİŞİ SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
24 Ay Süreli, 8 Kişi Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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:
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2026/960515
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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:
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Barbaros Mah. Begonya Sk No: 9 ATAŞEHİR/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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:
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02164321015
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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:
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02.07.2026 - 10:00
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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:
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İLLER BANKASI A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Ataşehir/İSTANBUL
3- İhale konusu hizmet alımının
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3.1 Adı
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:
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24 Ay Süreli, 8 Kişi Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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:
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Toplam 8 Kişi Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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:
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İLLER BANKASI A.Ş. İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATAŞEHİR/İSTANBUL
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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:
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İşe başlama tarihi 01.09.2026, işin bitiş tarihi 31.08.2028
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3.5. İşe başlama tarihi
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:
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01.09.2026
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
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4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
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a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
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4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
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Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Bir sözleşmeye bağlı olarak Resmi Kurum ve Özel Sektör, Hastane, Okul, Yurt Binası vb. yerlerden herhangi birinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda silahlı veya silahsız personel ile yürütülen Özel Güvenlik Hizmet İşi İş Deneyim Belgesi, İş Bitirme olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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