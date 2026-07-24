BESLENME DESTEĞİ KAPSAMINDA MALZEME ALIM İŞİ

Beslenme Desteği Kapsamında Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1346358

1- İdarenin 1.1. Adı : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : FATİH MAH. ŞEHREMİNİ SOKAK NO:1 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 0212 444 0 340 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 18.08.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Beslenme Desteği Kapsamında Malzeme Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalemden Oluşan Muhtelif Miktarlarda Gıda Malzemesi (81.000 adet süt, 8.100 koli yumurta, 8.100 paket susamlı galeta, 32.400 adet üçgen peynir, 16.200'er adet piknik beyaz peynir, krem peynir ve labne peynir, 32.400 adet çam balı, 16.200'er adet tahin pekmez (karışık), vişne ve çilek reçeli, 4.000 kg armut, 6.000'er kg mandalina ve elma)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare deposuna veya Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde İdarece gösterilecek herhangi bir noktaya (Cadde, Sokak, Mesken, Depo vb.) teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda 2 haftada bir Cuma günleri toplamda 10 (5 gün x 2 hafta) günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilmesi gerekmektedir. 10.09.2026 tarihi ile işe başlanacak ve 31.12.2026 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. İşin her hâlükârda 31.12.2026 tarihine kadar bitirilmesi esastır. 3.5. İşe başlama tarihi : İşe başlama tarihi: 10.09.2026 işi bitirme tarihi: 31.12.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.