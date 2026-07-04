DÜZELTME İLANI

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Hayvan Bakımevinde ve İlçe Genelinde Sokak Hayvanlarının Beslenmesi İçin Kuru Mama, Konserve Mama ve Kedi Kumu Alımı İşi’nin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.