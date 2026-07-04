DÜZELTME İLANI
DÜZELTME İLANI
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Hayvan Bakımevinde ve İlçe Genelinde Sokak Hayvanlarının Beslenmesi İçin Kuru Mama, Konserve Mama ve Kedi Kumu Alımı İşi’nin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
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İhale kayıt numarası
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: 2026/1185958
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1-İdarenin
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a) Adresi
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: Gümüş Pala Mahallesi Karayolları Mevki E-5 Kuzey Yan Yol Avcılar Belediye Şantiyesi - Avcılar / İstanbul Avcılar/İstanbul
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b) Telefon ve faks numarası
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: 02124446989 / 3102
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c) Elektronik posta adresi
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ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
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: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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: 02.07.2026 tarihinde yayınlanması planlanmaktadır.
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b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
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: Gazete Damga (YYN-000290), www.ekonomim.com (INT-000957)
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3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
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: 2.1. Tarih ve Saat maddesi 27.07.2026 olarak düzeltilecektir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02501714