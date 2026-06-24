GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI (SOĞANLIK/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Balık, 3 Kısım mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2026/1025492
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1-İdarenin
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1.1. Adı
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:
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JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI(SOĞANLIK/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
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1.2. Adresi
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:
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Soğanlık Yeni Mah. D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No:62 KARTAL/İSTANBUL
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1.3. Telefon ve faks numarası
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:
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02163778283 - 2163773776
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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2-İhalenin
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2.1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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:
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27.07.2026 - 10:00
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2.2 İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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:
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Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Salonu Soğanlık-Kartal/İSTANBUL
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3-İhale konusu mal alımın
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3.1. Adı
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:
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Balık, 3 Kısım
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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:
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Balık, 3 Kısım
Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (Maslak/İstanbul), İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı (Alemdağ /İstanbul) ve Marmara Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı (Silivri/İstanbul) Yiyecek Depolarına, İlgili Birlik Komutanlıklarınca Verilecek Siparişlere Göre, Günlük/Haftalık Olarak Teslim Edilecektir.
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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Sözleşmenin Taraflarca İmzasından Sonra 01 Kasım 2026 Tarihinde; Sözleşme 01 Kasım 2026 Tarihinden Sonra İmzalanırsa Sözleşmenin Taraflarca İmzalanmasından Sonra İşe Başlanacaktır. Sözleşme İşe Başlama Tarihinden İtibaren 1-181 (Birtire Yüzseksenbir) Takvim Günü İçerisinde Günlük/Haftalık Siparişlere Göre Teslim Edilecektir. Ayrıca Her Şartta İşin Tamamlanma Tarihi En Geç 30 Nisan 2027 Olacaktır.
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3.5. İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin Taraflarca İmzasından Sonra 01 Kasım 2026 Tarihinde
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4. Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir: 4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler. 4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: Teklif Fiyatı İhale Komisyonu Tarafından Aşırı Düşük Olarak Tespit Edilen İsteklilerden Kanunun 38 inci Maddesine Göre Açıklama İstenecektir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02494752