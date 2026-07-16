GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

2026 YILI İKİNCİ DÖNEM BELEDİYE YEMEKHANESİNE GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1300254

1- İdarenin 1.1. Adı : SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 SİLİVRİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124442047 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 10.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Silivri Belediyesi Alipaşa Mahallesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI İKİNCİ DÖNEM BELEDİYE YEMEKHANESİNE GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Belediye personeline verilecek öğle yemeklerinin üretiminde kullanılmak üzere 194 kalem GIDA MALZEMESİ Alım İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Silivri Belediyesi Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 3 te bulunan Yemekhane Deposu 3.4. Süresi/teslim tarihi : İhale konusu malzemeler ihtiyaç ve talebe göre faks, e mail veya telefon ile her ayın başında toplu liste halinde talep edilecek, talep edilen malzemeler ilgili ay içerisinde peyder pey sipariş edilecek. Sipariş edilen malzeme 24 saat içerisinde Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposuna irsaliye/tutanak vs. ile teslim edilecektir. Günü birlik ve kısmi olarak ta sipariş gerçekleşebilir. Bu tür siparişler bir gün öncesinden yükleniciye bildirilecektir. Teslimat ertesi gün en geç 09: 00-11:00 saatleri arasında Silivri Belediyesi Yemekhanesi deposuna teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 1 takvim günü

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Ürün Tanımlama Formu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.