T.C. İSTANBUL 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/358 Esas

KARAR NO : 2025/659

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f-son maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS ve 1320 TL ADLİ PARA cezasıyla cezalandırılan Kouamo Davıd ve Tchuıdjo Yvette kızı, 20/01/1987 Bangou doğumlu LARISSE GAELLE DJOMO KOUAMO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altında olan bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık LARISSE GAELLE DJOMO KOUAMO'ya tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye veya Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunabileceği süresi içerisinde başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/04/2026

