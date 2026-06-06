T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN'DEN

Sayı : 2026/93 Esas 03.06.2026

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Davacı SERAP EFE ile Davalı TOLGA EFE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Davalı TOLGA EFE'nin bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesini gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Şiddetli geçimsizlik nedeniyle davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TOLGA EFE; ŞERH:1-HMK.122 md.uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md.gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermenizgerektiği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.