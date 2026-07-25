İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI

SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1273166 1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124494235 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 17.07.2026 - 5657 2.2. Gazetenin ve İnternet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Hürses Gazetesi – 18.07.2026 www.ekonomim.com – 18.07.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İhale İlanının 4.3.3 maddesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Test/Analiz Raporu