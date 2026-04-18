İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. ALİBEYKÖY CEP OTOGARI YAZIHANELER VE TİCARİ ALANLARIN 32 AY SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ

İhale kayıt numarası: 2026/742

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy Oto Terminalinin işletme hakkı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2011 tarih ve 1126 sayılı meclis kararı ile İSPARK A.Ş.ye verilmiştir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Şehirlerarası Otobüs Terminali Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yeni baraj Yolu No:7 (2.Pafta 54 Ada 88 Parsel) Alibeyköy-Eyüp/İstanbul adresinde bulunan

24 Nolu Servis Hareket Alanı 15 m2 Batı Bölgesi alanlarının 31.12.2028 tarihine kadar, aşağıda belirtilen şartlarda Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İstanbul adresindeki ihale salonunda, 28.04.2026 Salı günü saat 10:30'da, Alibeyköy Cep Otogarı Yazıhaneler ve Ticari Alanların 32 Ay Süreli Kiralama İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine göre, Kapalı Teklif ihale usulüne göre kiraya verilecektir. İhale 2 oturumlu olup, İlk oturumda Yazıhaneleri kiralamak isteyen firmalar çağrılacaktır. İkinci Oturumda market-büfe, kafeterya, kargo bölümü ile servis hareket alanlarını kiralamak isteyen firmalar çağrılacaktır.

Sıra No Açıklama Miktar Birim Aylık Muhammen Kira Bedeli 32 Aylık Toplam Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli 1 1 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 2 2 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 3 3 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 4 4 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 5 5 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 6 6 Nolu Yazıhane 24 m2 1 Adet 72.000,00 TL 2.304.000,00 TL 69.120,00 TL 7 7 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 8 8 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 9 9 Nolu Yazıhane 24 m2 1 Adet 72.000,00 TL 2.304.000,00 TL 69.120,00 TL 10 10 Nolu Yazıhane 24 m2 1 Adet 72.000,00 TL 2.304.000,00 TL 69.120,00 TL 11 11 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 12 12 Nolu Yazıhane 24 m2 1 Adet 72.000,00 TL 2.304.000,00 TL 69.120,00 TL 13 13 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 14 14 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 15 15 Nolu Yazıhane 12 m2 1 Adet 40.800,00 TL 1.305.600,00 TL 39.168,00 TL 16 16 Nolu Ticari Alan 36 m2 (Mini Market) 1 Adet 68.400,00 TL 2.188.800,00 TL 65.664,00 TL 17 17 Nolu Ticari Alan 66 m2 Büfe Doğu Bölgesi 1 Adet 105.600,00 TL 3.379.200,00 TL 101.376,00 TL 18 18 Nolu Ticari Alan 90 m2 Cafe-Restaurant Batı Bölgesi 1 Adet 135.000,00 TL 4.320.000,00 TL 129.600,00 TL 19 19 Nolu Ticari Alan 24 m2 Emanet-Kargo Doğu Bölgesi 1 Adet 57.600,00 TL 1.843.200,00 TL 55.296,00 TL 20 20 Nolu Servis Hareket Alanı 12 m2 Doğu Bölgesi 1 Adet 13.200,00 TL 422.400,00 TL 12.672,00 TL 21 21 Nolu Servis Hareket Alanı 23 m2 Doğu Bölgesi 1 Adet 25.300,00 TL 809.600,00 TL 24.288,00 TL 22 22 Nolu Ticari Alan 43 m2 Emanet-Kargo Batı Bölgesi 1 Adet 92.000,00 TL 2.944.000,00 TL 88.320,00 TL 23 23 Nolu Servis Hareket Alanı 12 m2 Batı Bölgesi 1 Adet 13.200,00 TL 422.400,00 TL 12.672,00 TL 24 24 Nolu Servis Hareket Alanı 15 m2 Batı Bölgesi 1 Adet 16.500,00 TL 528.000,00 TL 15.840,00 TL Toplam Kiralanacak Ticari Alan Sayısı 24 Adet Genel Toplam 40.435.200,00 TL

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

Kanuni ikametgâh belgesi, Türkiye’de tebligat için adres beyanı, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

2-) İmza Sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir). Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir). İsteklilerin Ortak Katılım olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi.

Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

3) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihalenin Resmi Gazete ilan tarihinden sonra alınmış belge,

(Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı sunmalıdır.)

4) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihalenin Resmi Gazete ilan tarihinden sonra alınmış belge,

(Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı sunmalıdır.)

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı ya da Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğü’ne (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:459 4.1. maddesi gereğince 7.000,00 (Yedibin) TL’yi aşan teminat bedelleri aracı finans kurumları kanalıyla idarenin T.Vakıflar Bankası T.A.O. – Validesultan Şubesi (IBAN = TR77 0001 5001 5800 7306 8610 19) IBAN numarasına) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

Geçici teminat bedeli teklif verilen kısım veya kısımların toplam muhammen bedelinin %3’ünden az olmayacaktır.

(Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.)

5) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen D1 veya F1 veya F2 Belgesi,

(Ortak girişim olması halinde tüm pilot ortak tarafından sunulacaktır.)

(Yazıhane için teklif veren firmalar tarafından sunulacaktır.)

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen Zaman Tarifeleri Belgesi,

(Ortak girişim olması halinde tüm pilot ortak tarafından sunulacaktır.)

(Yazıhane için teklif veren firmalar tarafından sunulacaktır.)

İstanbul otogarlarında faaliyet sürdürdüğüne dair Tahsis Belgesi veya Kira Kontratı ,

(Ortak girişim olması halinde tüm pilot ortak tarafından sunulacaktır.)

(Yazıhane için teklif veren firmalar tarafından sunulacaktır.)

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen M2 ve/veya K1 Yetki Belgesi

(Kargo Ofisi için teklif veren firmalar tarafından sunulacaktır.)

D1 ve/veya F1 ve/veya F2 belgesine sahip olan istekliler; Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen zaman tarifeleri belgesine göre toplamda İstanbul’dan günde en az 10 otobüs seferi düzenlediğini belgelemek zorundadır.

(Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi biri tarafından sunulabilecektir.)

İhaleye F1 ve/veya F2 belgesi ile katılacak istekliler; Acentelik yaptığı firmaların listesini, acentelik yaptığı firmaların zaman tarifeleri belgelerini ve acentelik yaptığı firmaların D1 belgelerini sunacaktır.

(Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi biri tarafından sunulabilecektir.)

Alibeyköy Cep Otogarında kargo alanında faaliyet göstermek için zorunlu olan M2 ve/veya K1 yetki belgesi sahibi istekliler; Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen Ticari amaçla eşya taşımacılığı veya Yurtiçi kargo işletmeciliği yetkilerini belgelemek zorundadır.

(Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi biri tarafından sunulabilecektir.)

İhaleye katılacak mevcut kiracılardan son kira bedeli ve ortak tüketim faturası hariç borcu bulunmayacaktır. Söz konusu husus ihale komisyonunca teklif değerlendirme aşamasında idare kayıtlarından kontrol edilecek olup borcu bulunan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6) Mali yeterliliğe ait kriterler;

Büfeler için teklif verecek istekliler yıllık cirosunun 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesini teklifleri ile sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

(Büfeler için teklif veren firmalar tarafından sunulacaktır.)

7) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

İhale Dokümanı 10.000,00 TL + KDV (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında İdare adına İhale ve Satınalma Müdürlüğü’nden alınarak, şartname alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir. İhalede verilen teklifin geçerli olabilmesi için ihalede sunulacak olan belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin veya aslı idarece görülmüştür kaşesi ile onaylı suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No.4 İSPARK Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İSTANBUL adresindeki İhale ve Satınalma Müdürlüğü / İhale ve Satınalma Şefliği’ne teslim alındı yazısı karşılığında verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Teklif zarfı iadeli taahhütlü gönderilmesi durumunda ihale saatine kadar idareye ulaşması zorunludur. Postada yaşanabilecek gecikmelerden İdare sorumlu olmayacaktır.

8) Yukarıda belirtilen maddelerdeki şartları yerine getiremeyen tüzel kişilikler vekâleten dahi olsa ihaleye katılamazlar.

9) Diğer Şartlar:

- Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihale tarihinden önceki gün, 27.04.2026 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sok.No.4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresindeki İhale ve Satınalma Müdürlüğü, İhale ve Satınalma Şefliği’ne teslim edilecektir.

(Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.