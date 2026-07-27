TEMİZ SU LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KİMYASAL MADDE VE MUHTELİF MALZEME ALIMI

Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kimyasal Madde ve Muhtelif Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1276824

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 0 (212) 301 11 18 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 21.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No.lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kimyasal Madde ve Muhtelif Malzeme Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 56 Kısımdan Oluşan, Toplam 56 Kalem Kimyasal Madde ve Muhtelif Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSKİ Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : -Mallar, işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde İdareye teslim edilecektir. -Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır. -Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin Anaerobik indikatör (100 strip/kutu), Anaerogen (2,5 lt.lik, 10 adet/kutu), Anaerogen kompakt(10 adet/kutu), Asetamit broth (500 gr), Asit fosfataz (5x10 ml), Azid dekstroz broth (500 gr), Bazal besiyeri (Slanetz Bartley) (500gr), Brain Heart Infussion Broth (500gr), Brillant green bile (2%) broth (500 gr), Boncuklu vial (80 vial/kutu), Buhar Kimyasal İndikatörü (250 adet/kutu), Cam beher (kısa form) (1000 ml), Cam deney tüpü (18x180mm), Dichloran Rose-Bengal Chloromphenical Agar (DRBC) (500gr), Disposable cam atık kutusu, Disposable petri (60x15 mm)(STERİL), EC Broth (500gr), Enterococcosel agar (500gr), Etanol (2,5 lt.), Galoş (100 adet/kutu), Giardia kist/Cryptosporidium ookist floresan boyama kiti (75 testlik), GC-Combo kit (50 testlik), Giardia Kist/Crytosporidium Ookist doğrudan tespit kiti, Giardia /Cyrptosporidium lamı (çift kuyucuklu) (40 adet/kutu), Glass Fiber Filtre (47 mmx0,7 µ çapında), Hepa filtre, Kromojenik koliform agar (500 gr), Kuvartz küvet (1cm), Lauryl Sulfate Borth (500 gr), Lysine Decarboxilase Broth (500gr), Membran filtre -selüloz asetat(1,2 µm)(142 mm)(50 adet/paket), Microcystin tespit kiti(8'li 12 strip/kutu), Nitril eldiven (100 adet/kutu), Oksidaz reaktifi (25 gr), Otoklav suşu (ATCC 7953)(50 ampul/kutu), Otoklav poşeti (50 adet/paket), Pamuk (1kg), Perfingens Agar Base TSC/SFP (500gr), Perfringens (TSC) Select Supplement (10 vial/kutu), Progard kartuş, Rosolic asit (6 vial/kutu), Safra(Bile) Eskulin Azid Agar (500 gr), Silikon hortum (15 metre), Standart Plate Count Agar (500gr), Steril Falkon tüpü( 50 ml'lik), Steril Membran filtre kağıdı (0,45µm), Sterilizasyon paket rulosu (15/20/40cm-200 metre), Stomacher poşeti (180 x 310 mm)(50 adet/paket), Sularda Toplam Koliform ve E.Coli Tespit Kiti (200 Testlik), Tezgah swabı (Maya küf) (200adet/paket), Tezgah swabı (Toplam bakteri) (200adet/paket), Tezgah yüzeyi temizleme dezenfektanı (1000 ml), Triptik Soy Agar (TSA) (500 gr), Tryptone Bile Glucuronide Agar (500 gr), Tween 80 (500 ml), Urea Agar Base (500 gr) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.