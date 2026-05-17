KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/878899

1- İdarenin

1.1. Adı : DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Büyükdere Cad. Fatih Orman Kampüsü No:265 SARIYER/İSTANBUL SARIYER/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02122625756

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 08.06.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Ek Hizmet Binası Erguvan Toplantı Salonu Maslak/ Sarıyer/ İstanbul

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1 Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Mal Alım İşi

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

Yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek personel isim listesinde belirtilen her çalışan için KGDM' ?nin alımı amacıyla düzenlenen, 14.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan [14.000*1,387871(1/1/2026-30/6/2026 dönemine ait katsayı) 19.430,00 TL] tutar karşılığı alışveriş çeklerini toplu olarak idareye 15 (onbeş) gün içerisinde, ekte yer alan ?Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağı? karşılığı teslim edecektir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : DKMP 1. Bölge Müdürlüğü Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

3.4. Süresi/teslim tarihi : 1- KGYM ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri alacak çalışan, ürünleri görmek, incelemek, beden numarası tespiti için İhalenin Sözleşmesi imzalanarak gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra en fazla 7 gün içerisinde yüklenicinin yukarıda belirtilen adres Teslimat Noktalarında kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edecektir. 2- Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana Teslimat Noktalarından KGYM'ni 7 gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir. 3- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan Koruyucu Giyim Malzemesinin İdareye tesliminden sorumludur. 4- Yüklenici, ihalenin her aşamasında İdarenin KGYM'nin çalışanlara teslimatı ile ilgili talep edilen her türlü bilgilerin sunulmasından sorumludur. 5- Yüklenicinin teklifi ile birlikte sunduğu mağazalarda satılan bütün markalarda, sezon, sezon sonu tüm indirim ve kampanyalarındaki indirimli etiket fiyatlarında geçerli olacaktır. Bu esnada yapılan işlemler ile ilgili çalışanlara bilgi makbuzu vb. ile bilgilendirme yapılacaktır. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 6- Yüklenici firma, idarenin belirlediği teslimat noktasında ürünlerin dağıtımını yapmak zorundadır. Ürün dağıtım takvimi idare tarafından belirlenecektir. 7- Yüklenici firma teslimat noktasında ürün dağıtımını bitirdikten sonra personelin beden ve renk değişikliği veya idarenin onay verdiği emsal (muadil) ürünlerin değişikliği ve teslimi için ilgili personele ürün değişim kartı tanzim ederek gerekli işlemleri yürütecektir. Ürünlerin tamamının teslimatında ilgili personellere koruyucu giyim teslim tesellüm tutanağını eksiksiz olarak doldurup personel ve yüklenici firma tarafından idareye sunulmak üzere imza altına alınacaktır. 8- Koruyucu Giyim Ve Donanım Malzemesi ürün teslimleri sırasında ürün teslimini almaya gelemeyecek personel için (raporlu, görevli vb. Durumlar) ilgili harcama yetkilisi tarafından gerekçesi belirtilmek şartıyla başka personele yetki verilerek ürün teslimleri sağlanabilir. Bu durumda yetki yazısının bir örneği yüklenici firmaya teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ilk iş günü

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

EK-3 (Mağaza Zinciri Antlaşmaları)

Marka Tescil Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve/veya özel sektöre yapılan "Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi" , "Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı İşi" ve/veya "Giyim Malzemesi Alımı İşi" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.