MUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/591-592-593-601-602-603-610-611-613-620-621-623-630-631-632-633- 27/10/2023 641-642-643-651-652-653-661-662-663-671-672-673-681-682-683-691-692 693-701-702-703-710-711-712-713-720-721-722-723-730-731-732-733-741 742-743-751-752-753-761-762-763-771-772-773 Esas
Konu : Kamulaştırma ilanı
KAMULAŞTIRMA İLANI
|
2023/591 ESAS
1-MESUT SİNAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Yapıntı Mah. 149 ada 43 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:350,54 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 4.625,69 TL
|
2023/592 ESAS
1-HAMİT TEMEL
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Yapıntı Mah. 149 ada 44 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 185,00 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 3.009,59 TL
|
2023/593 ESAS
1- PAKİZE KAYA
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Yapıntı Mah. 149 ada 11 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.350,79 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 16.960,21 TL
|
2023/601 ESAS
1- İBRAHİM DOĞAN
2- ÜMMÜ KAYA
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Gençali Mah. 126 ada 43 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 975,19 m² (irtifak hakkı), 26,52 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 11.261,72 TL
|
2023/602 ESAS
1-ÜMMÜ ÇETİN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Gençali Mah. 126 ada 37 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:985,73 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 11.334,29 TL
|
2023/603 ESAS
1- HATİCE ESEN
2- GÜNER KÖSELERLİ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Gençali Mah. 126 ada 35 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:641,31 m² (irtifak hakkı), 10,58 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 7.621,87 TL
|
2023/610 ESAS
1- ARİF DEMİR
2- SULTAN DEMİR
3- MUSTAFA DEMİR
4- ALİ MUSA DEMİR
5- HALİME KOCA
6- NADİRE ALTUN
7- BAYRAM DEMİR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Gençali Mah. 127 ada 40 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 574,86 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.716,74 TL
|
2023/611 ESAS
1- MERYEM KOZALAK
2- MEHMET KURT
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Gençali Mah. 127 ada 42 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.857,23 m² (irtifak hakkı), 59,02 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 21.747,71 TL
|
2023/613 ESAS
1- FATMA BATUR
2- OSMAN IŞIK
3- EMİNE IŞIK
4- MERYEM ÇETİN
5- ALİ IŞIK
6- DURDU AVCI
7- EZGİ IŞIK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Gençali Mah. 127 ada 22 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 996,98 m² (irtifak hakkı),
Toplam Bedeli: 10.683,27 TL
|
2023/620 ESAS
1- ABDULLAH GÜNDÜZ
2- NERMİN SERİN
3- NEVİN GÜNDÜZ SERİN
4- PERVİN ZORLU
5- TESLİME GÜNDÜZ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 126 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 478,42 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 4.952,52 TL
|
2023/621 ESAS
1- EMİNE ŞAHİN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 127 ada 9 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 51,20 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:530,01 TL
|
2023/622 ESAS
1-RAMAZAN TURGUT
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 127 ada 10 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 647,21 m² (irtifak hakkı), 29,16 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 7.562,27 TL
|
2023/623 ESAS
1- MUSTAFA ŞAHİN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 127 ada 13 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:519,76 m² (irtifak hakkı), 29,16 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 5.858,74 TL
|
2023/630 ESAS
1- CEYLAN YILMAZ
2- ŞERİFE DÖNDÜRÜCÜ
3- MEHMET YILMAZ
4- NAZMİ YILMAZ
5- İBRAHİM KOCA
6- SÜLEYMAN KOCA
7- TÜLAY GEZER
8- FATMA İNCE
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 124 ada 36 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 674,06 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.554,76 TL
|
2023/631 ESAS
1- MAHMUT TAKAÜT
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 124 ada 21 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 148,15 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:1.439,25 TL
|
2023/632 ESAS
1-EMİNE GÜNDÜZ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 124 ada 22 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 884,13 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 8.910,39TL
|
2023/633 ESAS
1-HÜDAVER AKIN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 122 ada 14 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 265,75 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 2.599,79 TL
|
2023/641 ESAS
1-ALİ BAKIR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 118 ada 8 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 118 ada 7 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 522,89 m² (irtifak hakkı), 5,76 m² (mülkiyet hakkı)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 447,61 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 5.190,99 TL
|
2023/642 ESAS
1- OLCAY DOĞAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 118 ada 3 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 391,28 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.549,93 TL
|
2023/643 ESAS
1- GADİM DOĞAN
2- VELİ DOĞAN
3- RIZA DOĞAN
4- AHMET DOĞAN
5- REMZİYE ACARTÜRK
6- ZEKİYE AKIN
7- FATMA GEZER
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Esençay Mah. 118 ada 2 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 273,42 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 2.631,55 TL
|
2023/651 ESAS
1- MEHMET AK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Yıldız Mah. 128 ada 53 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 335,89 m² (irtifak hakkı), 9,52 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 3.273,08 TL
|
2023/652 ESAS
1-ADEM UYSAL
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Yıldız Mah. 128 ada 59 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:725,71 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.598,68 TL
|
2023/653 ESAS
1-CENNET EHLİZ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Yıldız Mah. 128 ada 58 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 390,86 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.523,41 TL
|
2023/661 ESAS
1- AHMET ÖLMEZ
2- MUSTAFA ÖLMEZ
3- BAHATTİN ÖLMEZ
4-FATMA BOZKIR
5-MEHMET ÖLMEZ
6-SÜLEYMAN ÖLMEZ
7-NEJLA ACARTÜRK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Topluca Mah. 122 ada 118 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:705,25 m² (irtifak hakkı), 9,52 m² (mülkiyet hakkkı)
Toplam Bedeli: 6.659,96 TL
|
2023/662 ESAS
1-MEHMET ALİ KAPLAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Topluca Mah. 122 ada 117 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi, Topluca Mah. 122 ada 113 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 321,17 m² (irtifak hakkı)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 333,36 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 2.920,31 TL
|
2023/663 ESAS
1-MEHMET AKIN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Topluca Mah. 122 ada 112 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 233,63 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 2.394,88 TL
|
2023/671 ESAS
1-TELAT ACARTÜRK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Topluca Mah. 118 ada 13 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 669,91 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.553,63 TL
|
2023/672 ESAS
1-HACER BAYLAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Topluca Mah. 118 ada 14 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.792, 92 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 16.234,75 TL
|
2023/673 ESAS
1-ALİ KAYNAR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Topluca Mah. 101 ada 497 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 108,97 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 990,83 TL
|
2023/681 ESAS
1-RIFAT AYDIN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacınuhlu Mah. 134 ada 77 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 216,57 m² (irtifak hakkı), 4,21 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 2.625,12 TL
|
2023/682 ESAS
1-YASEMİN ACAR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacınuhlu Mah. 134 ada 197 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 461,09 m² (irtifak hakkı), 24,21m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 4.810,86 TL
|
2023/683 ESAS
1-MUHAMMET ACAR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacınuhlu Mah. 134 ada 145 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 563,61 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 4.667,55 TL
|
2023/691 ESAS
1-SÜLEYMAN KÜÇÜKTAT
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacınuhlu Mah. 101 ada 1312 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi, Çaltılı Mah. 115 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.456,15 m² (irtifak hakkı)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 286,44 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 12.059,14 TL
|
2023/692 ESAS
1-ÜMİT BÜLBÜL
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Çaltılı Mah. 194 ada 3 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.111, 43 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:17.384,17 TL
|
2023/693 ESAS
1-HASAN YILDIZ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Çaltılı Mah. 194 ada 4 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 439,86 m² (irtifak hakkı) 11,73 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 2.192,58 TL
|
2023/701 ESAS
1-OSMAN HANEDAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Çaltılı Mah. 179 ada 9 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 190,38 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 1.588,68 TL
|
2023/702 ESAS
1-ALİ ÜGÜ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Çaltılı Mah. 179 ada 8 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:962,12 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 7.176,92 TL
|
2023/703 ESAS
1-CELAL AYDIN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Çaltılı Mah. 179 ada 5 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 164,18 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 1.258,77TL
|
2023/710 ESAS
1-MEHMET KOCATÜRK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Çaltılı Mah. 174 ada 7 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 845,62 m² (irtifak hakkı) 21,90 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 4.441,61 TL
|
2023/711 ESAS
1-CİHAN KARAER
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 152 ada 5 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 695, 89 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:3.235,84 TL
|
2023/712 ESAS
1-ZAHİDE YAZAR
|
Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 13-14-15-7-6 parseller
|
Kamulaştırılan kısımlar: 949,70 m², 601,64 m², 135,30 m², 135,35 m², 426,71 m²
Toplam Bedeli: 6.575,55 TL
|
2023/713 ESAS
1-AYSEL SAYDAM
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 150 ada 5 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 484,30 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.858,30 TL
|
2023/720 ESAS
1-ALİ ÇOBAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 146 ada 12 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:50,70m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:404,90 TL
|
2023/721 ESAS
1-ALİ ÇOBAN
2-AYŞE SAĞLAM
3-DUDU YILDIZ
4-FAHRİ ÇOBAN
5-HATİCE ÇOBAN
6-MEHMET ÇOBAN
7-FATMA ÇOBAN
8-MUSTAFA ÇOBAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 150 ada 17 parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 138 ada 27 parsel
|
Kamulaştırılan kısımlar: 207,78 m² (irt.), 30,47 m² (mülk.), 456,64 m² (irt.), 26,52 m² (mülk.)
Toplam Bedeli: 1.357,70 TL
|
2023/722 ESAS
1-AHMET YILDIRIM
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 144 ada 34 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 192,13 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 1.473,06TL
|
2023/723 ESAS
1-SONGÜL İNCEL
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 144 ada 3 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 446,95 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.439,69 TL
|
2023/730 ESAS
1-ENES AK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 138 ada 29-33 parseller
|
Kamulaştırılan kısımlar: 1.277,86 m², 358.03 m², 7,86 m² (mülk.)
Toplam Bedeli: 8.680,20 TL
|
2023/731 ESAS
1-ARİFE YAŞAR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 138 ada 34 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 278,93 m² (irtifak hakkı) 2,72 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 1.947,50TL
|
2023/732 ESAS
1- TAHİR KOLDEMİR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 138 ada 32 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:269,14 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 1.828,20 TL
|
2023/733 ESAS
1- BEYTULLAH TOPUZ
2- HALİL İBRAHİM TOPUZ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Bağcağız Mah. 139 ada 8 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.179,81 m² (irtifak hakkı) 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 21.818,24 TL
|
2023/741 ESAS
1- DÖNDÜ ÖZAY, 2-DÖNDÜ SARI, 3-DURDU HAYTA, 4-ELİFE YILMAZ, 5-ESEN ŞAMAKAN, 6-FADİME YILDIZ, 7-HÜSEYİN YILMAZ, 8-MEHMET KESKİN, 9-MEHMET ÖZAY, 10-NAGİYE ŞAHİN, 11-SAPRİYE KESKİN, 12-SERTAÇ YILMAZ, 13-SONER YILMAZ, 14-SÜLEYMAN YILMAZ, 15-ALİ KESKİN, 16-ALİ YAMAN, 17-FATMA SARI, 18-HÜSEYİN KESKİN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Kumaçukuru Mah. 106 ada 4 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:328,93 m² (irtifak hakkı) 9,52 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 1.998,01 TL
|
2023/742 ESAS
1-DÖNDÜ ÖZAY, 2-ESEN ŞAMAKAN, 3-NAGİYE ŞAHİN, 4-DURDU HAYTA, 5-SONER YILMAZ, 6-SÜLEYMAN YILMAZ, 7-SERTAÇ YILMAZ, 8-HÜSEYİN YILMAZ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Kumaçukuru Mah. 106 ada 3 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:138,58 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 744,11TL
|
2023/743 ESAS
1- ABDURRAHMAN YAZAR
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacıahmetli Mah. 121 ada 162 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.281,62 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.328,55 TL
|
2023/751 ESAS
1- FATMA ATİK, 2-AHMET SERHAT BÜYÜKTATLI, 3-HALİL İBRAHİM BÜYÜKTATLI, 4-HAYRİYE ORHAN, 5-LEYLA DÜZEL, 6-MEHMET BÜYÜKÇEVİK, 7-SÜLEYMAN BÜYÜKÇEVİK, 8-MERYEM KUMRU
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacıahmetli Mah. 121 ada 77 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.873,18 m² (irtifak hakkı) 10,13 m² (mülkiyet hakkı)
|
2023/752 ESAS
1- MEHMET ÇELİK, 2-YAŞAR ÇELİK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacıahmetli Mah. 121 ada 13 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 946,25 m² (irtifak hakkı) 5,29 m²
|
2023/753 ESAS
1- ALİME KINA, 2-EMİNE BÜYÜKÇEVİK, 3-HATİCE TAT, 4-MUSTAFA GÜNEŞ, 5-EMİŞ GÜNEŞ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Hacıahmetli Mah. 121 ada 17 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 635,00 m² (irtifak hakkı) 4,41 m² (mülkiyet hakkı)
|
2023/761 ESAS
1- ALİ KÜÇÜKCERAN
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy Mah. 223 ada 3 parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy Mah. 139 ada 4 parsel
|
Kamulaştırılan kısımlar: 341,90 m², 246,67 m² (irtifak)
Toplam Bedeli: 6.413,39 TL
|
2023/762 ESAS
1-MEHMET ÇEVİK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy Mah. 213 ada 5 parsel sayılı taşınma
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.598,78 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 45.821,98 TL
|
2023/763 ESAS
1-HARUN ÇEVİK
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy Mah. 213 ada 4 parsel sayılı taşınma
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 374,79 m² (irtifak hakkı) 113,21 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 45.225,83 TL
|
2023/771 ESAS
1- BAYRAM GÜLEÇ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Civciv Mah. 501 ada 2 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4,56 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 1.350,63 TL
|
2023/772 ESAS
1- EMİNE KÜÇÇÜK, 2-MEHMET OĞUZ, 3-HASAN OĞUZ, 4-ERDAL OĞUZ, 5-İLYAS EĞİLMEZ, 6-AHMET EĞİLMEZ, 7-ENDER EĞİLMEZ, 8-DURDU EĞİLMEZ
|
Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 2-3-4-5 parseller
|
Kamulaştırılan kısımlar: 494,66 m² (irt.), 1,41 m² (mülk.), 565,83 m² (irt.), 54,09 m² (mülk.), 714,14 m² (irt.), 1333,05 m² (irt.)
Bedeller: 16.355,89 TL, 23.626,98 TL, 23.422,23 TL
|
2023/773 ESAS
1- ÜÇBAŞAK LİMİTED ŞİRKETİ
|
Mersin ili, Mut ilçesi, Civciv Mah. 489 ada 25 parsel sayılı taşınmaz
|
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 816,08 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 253.114,97 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.
Adres : MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Hatice BARUT Zabıt Katibi
#ilangovtr BASIN NO: TEST 676767