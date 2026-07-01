T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/13002 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13002 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.200.000,00 1 Taşıt 34LPN44 Plakalı , 2022 Model , FIAT Marka , 463460209459858Motor No'lu , NM435600006W97858 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , 34 LPN 44 PLAKALI, FİAT EGEA CROSS URBAN 1.6 M.JET 10 DCT MARKA, Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:07

29/06/2026 (İİK m.114/4)