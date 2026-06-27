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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/198 Esas

DAVALI : FİLİZ ÖZKAN- 502.......34 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin ve Müjgan kızı, 15/07/1979 doğumlu

FİLİZ ÖZKAN Mahkememizce tensip tutanağına ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği nedeniyle tebligat yapılamamış olup, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından, adresiniz meçhul durumda olduğundan, tarafınıza ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı İBRAHİM ÇANKAYA tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, 30/09/2026 günü saat 14:50'deki ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz mahkememize sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerinizin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği” ihtar olunur.

İş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 08/05/2026