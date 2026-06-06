T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ 

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1.940.000,00
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1
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Taşıt
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34eda442 Plakalı , 2017 Model , JAGUAR Marka , 170216W0319204DTD Motor No'lu , SADCA2BN0HA893683 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Satışa konu araç bilirkişi raporuna göre;"Araç Üzerinde Yapılan KONTROL VE İNCELEMELER: Motor No: -170216W0319204DTD- (Araç takyidat bilgisinden alınmıştır) Şasi No: -SADCA2BN0HA893683- (Tescil bilgileri ile uyumlu) MEKANİK KONTROL:Araca ait ANAHTAR yok, plakalar yok, araç ŞASİ numarasından tespit edildi. araç kapıları açık, motorda yağ terlemesi görüldü, motorÇALIŞTIRILAMADI, önemli parçaların sökülmediği görüldü, Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi.ÖNEMLİ BİLGİ:Detaylı bir TEKNİK inceleme için ARACIN hiçbir parçası (MOTOR KAPAĞI, ÜST KAPAK v.s) benzeri parçalar sökülememiş ve incelenememiştir. Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumufiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle ??Normal Kullanım Şartlarında OluşanGörselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar?? DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir.Araçların Yeddiemin otoparkında açık alanda korunduğu ve olumsuz hava koşullarından etkilenmiş olabileceği, oluşmuş yada olması muhtemelen zararın sorumluluğu ihale alıcısında olup dikkate alınması gerekmektedir. GENEL GÖRÜNÜM:Araç görselinde VURUK/HASAR görülmemekte, yer yer küçük çizikler var,boya güneş solgunu, göstergeler TEMİZsürücü koltuk arka kumaşı SÖKÜK, diğer döşemeler TEMİZ, Jantlar temiz, lastikler KIŞ tipi olup % 70 kullanılır durumda. *HASAR SORGU: İhale alıcısı sorumluluğunda olup alıcı tarafından sorgulanacaktır." denilmiş olup, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır. Detaylı bilirkişi raporu elektronik satış ilanı ekine eklenmiştir.