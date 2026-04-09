T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 01/06/2023 tarih, 2021/589 esas 2023/296 karar sayılı kararla neticeten;

Sanığın üzerine atılı "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçunu işlediği sabit kabul edilmekle, eylemine uyan TCK'nın 142/2-h.2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, suç konusunun önem ve değeri, sanığın amaç ve saiki ile kastının yoğunluğu nazara alınarak, alt sınırdan ayrılmayı gerektirir herhangi bir durum olmadığından takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak ve takdiren TCK'nın 62/1 maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirilerek sanığın 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında şartları oluşmadığından TCK nın 145 ve 168 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında başkaca kanuni veya takdiri artırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen ceza miktarı itibariyle sanık hakkında TCK 50 , 51 maddeleri ile CMK 231 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Dosyada yargılama nedeniyle yapılan bilirkişi ücretleri olan 2.650,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Kararın Vokhıdjon ve Yorkınoy oğlu 1999 Özbekistan doğumlu Müşteki MIRZOKHID ORIPJONOV ve Komıcanıvıch ve Hayrıye oğlu 1993 Tacikistan doğumlu Sanık OKHUNJON BOBOMURODOV'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince 01/06/2023 tarih, 2021/589 esas 2023/296 kararının Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Müşteki MIRZOKHID ORIPJONOV ve Sanık OKHUNJON BOBOMURODOV'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline, Keyfiyet ilan olunur.07/04/2026

Y.İ.M 123158 Hakim 194368