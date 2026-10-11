T.C. İSTANBUL 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/656 Esas

DAVALI : ANNA SUNAY Balat Mah. Soğuk Tulumba Sk. No:49 İç Kapı No:1 Fatih/ İSTANBUL

Davacı Orhan Sunay ile davalı Anna Sunay arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı ANNA SUNAY;

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasındaki dava dilekçesinde özetle; davalı ile 06/06/2015 tarihinde evlendikleri, bu evliliklerinden 1 müşterek çocuklarının bulunduğu, davalının eşyalarını toplayarak müşterek konutu terk ettiği, terk sonrası davacının davalıya ulaşamadığı, davacının rızası olmadan çocuğu götürdüğü, davalının sorumsuz davrandığı, ev terk etmesi nedeniyle ortak hayatın yeniden kurulmasının mümkün olmadığı, davalının kusurlu hareketleri nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, davalının ağır kusurlu olduğu belirtilerek tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin ortak velayet altına alınmasına, davacı ile çocuk arasında kesintisiz kişisel ilişki tesisine karar verilmesinin talep edildiği, dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceği, süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakıaları inkar etmiş sayılacağı, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkansız olduğu durumlarda bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 25/09/2026