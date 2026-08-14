T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

2025/27863 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı bilirkişi raporu veaçıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27863 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.740.000,00 TL 1 Taşıt 34MYZ962 Plakalı , 2025 Model , VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSİ 116 LİFE DSG Marka , C1 Tipli , DUS918649 Motor No'lu , WVGZZZC15SY061964 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Beyaz , ARAÇ BAŞINDA YAPILAN KEŞİF VE İNCELEMEDE : ARACIN ANAHTARLARININ BULUNDUĞU , ARACIN ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞU VE EKSİK PARÇASININ BULUNMADIĞI , ARAÇTA GÖRÜNÜR HASAR OLMADIĞI , ARACIN 11.583 KM OLDUĞU , ARACIN SİGORTA SORGULAMASINDA KAYITLARA GEÇMİŞ KAZASININ OLMADIĞI, HASAR KAYDININ TESPİT EDİLEMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENMİŞTİR.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:11

Aracın bulunduğu adres : Tarabya Yed-i emin otoparkı - Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL