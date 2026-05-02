T.C. İSTANBUL 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/183 Esas

KARAR NO : 2025/427

Sanık Parahat ALYYEV hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Kyyas ve Ogulgerek oğlu, 11/05/1985 Türkmenistan doğumlu Sanık Parahat ALYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Sanık Parahat ALYYEV'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE BİR İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.30/04/2026