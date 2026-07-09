T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

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1.700.000,00
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1
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Taşıt
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34EZP156 plakalı, 2022 model, ıveco marka, ıveco kamyonet / ıs35cı2aa tipli, zcfc635d805446403 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ancak motor kaputunda, sağ ön çamurlukta hafif hasar, ön tampon, ön panjur, sağ ön far kırık, sağ ön jant ve lastik hasarlı. aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Satışa Çıkartılan Araç
Garaj 1071 Yediemin Otoparkı
Madenler M.Baraj Yolu Cad.No.33/1
Ümraniye / İSTANBUL adresindedir.