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  4. T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/99626 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/99626 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

 

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.700.000,00

1

 

Taşıt

34EZP156 plakalı, 2022 model, ıveco marka, ıveco kamyonet / ıs35cı2aa tipli, zcfc635d805446403 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ancak motor kaputunda, sağ ön çamurlukta hafif hasar, ön tampon, ön panjur, sağ ön far kırık, sağ ön jant ve lastik hasarlı. aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.

Satışa Çıkartılan Araç

Garaj 1071 Yediemin Otoparkı

Madenler M.Baraj Yolu Cad.No.33/1

Ümraniye / İSTANBUL adresindedir.

 

  

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati       : 04/08/2026 - 13:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati       : 02/09/2026 - 13:44

 

02/07/2026 (İİK m.114/4)

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02505716