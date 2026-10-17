Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/3968 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3968 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
TL
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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4.550.000,00
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1
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Taşıt
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06ELC921 plakalı, 2024 model, skoda marka, skoda otomobil/ nz süperb laurin klement crystal tipli, tmbcr0nz0rc017368 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi siyah, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın modeli itibariyle temiz göründüğü, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Satışa Çıkartılan Araç
Çelik Yediemin Otoparkı
Yakacık Çarşı Mah. Vatansever Cad. No: 27 Kartal/İSTANBUL Adresindedir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:54
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:54
14/10/2026 (İİK m.114/4)