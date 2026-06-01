T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

34GZG887 Plakalı , 2021 Model , PEUGEOT Marka , 2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130HP - U Tipli , VR3UDYHZSMJ633066 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Gri ,Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın sağ iki kapısında ufak bir ezikler, ön kaputta derin bir çizikler olduğu. - Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu,

- Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu,

- Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Aracın Kilometresi (Fiziki Tespit) 80.287 KM

Aracın Tramer Hasar Kayıt Bilgisi : Aracın yapılan tramer sorgusu sonucunda hasar kaydının olduğu. (İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir.)

Her ne kadar trafikten men tutanağında araç anahtarı var olarak gözükse de yediemin fiili haciz esnasında araç anahtarının kednilerinde olmadığını beyan etmiş olup, araç anahtar ve ruhsatı yoktur.

Satışa çıkarılan mal - Garaj 1071 Yediemin Otoparkı - Esenşehir Mahallesi Barajyolu Caddesi No.: 33/1 Ümraniye İstanbul adresindedir