T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

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1.700.000,00
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1
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Taşıt
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53ACL586 Plakalı , 2021 Model , MITSUBISHI Marka , MMCJLKL60NH017513 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdakibulgular tespit edilmiştir: Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, sol arka çamurlukta kaza sonucu ezilme ve çürüme olduğu, ön camın çatlak olduğu,Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu. Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu, Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu, Aracın anahtar ve ruhsatı bulunmamaktadır.Bilirkişi eksper raporu mahiyetinde olmayıp, İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir.Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu Garaj 1071 Yediemin Otoparkı Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin AdresiMadenler Mah. Baraj Yolu Cad. No: 33/1 Ümraniye İstanbul