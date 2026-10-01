T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2015/394
KARAR NO : 2025/479
KARAR TARİHİ : 26/06/2025
SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
KARAR ÖZETİ:
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizce sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.
Mahkememizin kararı sanığın sistemde mernis adresinin bulunmaması ve beyan adreslerinden de kendisine ulaşılamaması nedeni ile kendisine tebliğ yapılamamıştır. Bu nedenle dairemiz kararının sanık LASHA KAPANADZE'ye ilanen tebliğ edilmesine kara verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Tebliğ tarihinden itibaren CMK nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28.09.2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02559166