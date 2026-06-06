T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. CEZA DAİRESİ

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. CEZA DAİRESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/3806

KARAR NO : 2025/3983

KARAR TARİHİ : 27/11/2025

SUÇ : Hakaret

KARAR ÖZETİ:

Hakaret suçundan yerel mahkeme tarafından sanık hakkında beraat kararı verilmiş ve ilgili karar katılanlar vekili tarafından istinaf edilmiş ve dosya dairemizce istinaf yönünden değerlendirilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemizin gerekçeli kararı ve katılan vekilinin temyiz dilekçesi sanık Ayşe Gülay Özgen'e sistemde mernis adresinin bulunmaması ve beyan adreslerinden de kendisine ulaşılamaması nedeni ile kendisine tebliğ yapılamamıştır. Bu nedenle dairemiz kararının ve katılan vekilinin temyiz dilekçesinin sanık Ayşe Gülay Özgen'eilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.04/06/2026