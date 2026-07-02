T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/302 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/302 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli; Beyoğlu İlçesi, Pirimehmetpaşa mahallesi, Turşucu Cami mevkii, 2957 ada, 7 parsel sayılı 190,45 m2 alanlı kat irtifaklı arsada zemin kat 225/3044 arsa paylı 5 bağımsız bölüm nolu dairenin tamamıdır. Adres: Halıcıoğlu Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokak, No: 32Beyoğlu / İSTANBUL Kıymeti : 4.525.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:32

26/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.