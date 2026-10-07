Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/309 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/309 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mah.Tapu kayıtlarındaMecidiyeköy Mah. 8990 ada 15 parsel sayılı 360,54 m2 yüzölçümlüA blok 8 katlı, B blok 6 katlı betonarme mesken nitelikli kat mülkiyeti kurulu taşınmazın, 29000 / 1442160 arsa paylı A. Blok 3. Bodrum kat (1) nolu Konut nitelikli bağımsız bölümün 5/29 hissesi olmaktadır. Adres: Hürriyet Mah. Meltem Sk. No:9Kağıthane / İSTANBUL Kıymeti : 603.448,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:36

01/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.