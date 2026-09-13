T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/281 Esas

KARAR NO : 2026/247

Mahkememizin 07/04/2026 tarih, 2024/281 Esas ve 2026/247 Karar sayılı ilamı ile müşteki sanık Mehmet HASAN hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçlarından yapılan yargılama sonunda sanığın her iki suçtan da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Kamu Malına Zarar Vermek suçundan 15.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, diğer müşteki sanık Ahmet Parlak'ın Kasten Yaralama suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, müşteki sanık Ahmet Parlak'ın ve müşteki sanık Ahmet Parlak müdafiinin kendileri yönünden ayrı ayrı istinaf dilekçesi sundukları görülmüştür.

Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen mahkememiz gerekçeli kararı ve istinaf dilekçeleri Mahmut ve Fatma oğlu, 03/03/1982 doğumlu sanık Mehmet HASAN'a tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) yoluna gidilebileceği İLAN OLUNUR. 01.09.2026