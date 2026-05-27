T.C. KÜÇÜKÇEKMECE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYANO:2024/442 Esas

KARAR NO:2026/178

-İ L A N-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Yararlanarak Hırsızlık suçundan sanık İbrahim ve Zeliha oğlu, 31/05/1971 İstanbul Doğumlu, İstanbul Fatih Hırka-i Şerif nüfusunda kayıtlı, Burhan BAYKARAhakkındaki mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarınca hüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Katılanı Sabiha Gökçen KAHRAMAN olan Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Yararlanarak Hırsızlık suçundan sanık Burhan BAYKARA hakkında, Mahkememizin 26/02/2026 tarih 2024/442 esas, 206/178 kararsayılıkararı ile;

1-Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Yararlanarak Hırsızlık suçundan sonuç olarak, 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-a-c-d-e maddelerindeki bazı hakları kullanmaktan yasaklanmasına ve TCK'nın 58/6 maddesindeki mükerrirlere özgü infaz rejimine göre cezasını çektirilmesine hükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açıkolduğu İLAN OLUNUR. 15/05/2026