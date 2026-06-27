T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ 2026/6683 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6683 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.750.000,00
|
1
|
Taşıt
|
34MKJ525 Plakalı , 2017 Model , BMW Marka , 3C Tipli , F5901899 Motor No'lu , WBA4H1108JBM21305 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz
Silindir Hacmi: 1499 cm3, Motor Gücü:100 kw, Kilometre: 115185
Borçlu adına kayıtlı olan34 MKJ 525 plaka sayılıbeyaz renkli 2017 model Bmw 4.18İ marka otomobil aracın trafik den men edildiği Kartaltepe mahallesi 1.Filiz sokak No.24 Küçükçekmece adresinde faaliyet gösteren İzci 2 yeddiemin otoparkında olduğu görülmüştür. Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan fiziki ve yüzeysel araç incelemesinde ;Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız sol ön kapı üzerinde derin çizikler olduğu,sağ arka çamurluk üzerinde bölgesel küçük ölçekli ezikler olduğu,ön tampon sağ kısmında sürtmeler bulunduğu,araç lastiklerinin %60 aşınmış olduğu genel olarak da kaporta karoser şase üzerinde model yılı itibari ile muhtelif boya aşınmaları olduğu görülmüştür.Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında bütünlüğünü koruduğu aracın motor çalışmasında vites geçişlerinde gözle görülür herhangi bir sorun bulunmadığı yalnız gerekli test ekipmanları bulunmadığından otopark ortamında eldeki imkanlarla araç üzerinde detaylı fonksiyonel testlerden geçirilerek herhangi bir arıza ve hasar tespiti yapılamamış motor ve mekanik aksamlar da muhtelif yıpranmalar aşınmalar yağ kaçakları olduğu araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç içinin temiz ve bakımlı olduğu gösterge ekranlarında aracın 115185 kilometrede bulunduğu görülmüştür. Aracın bu hali ile bir takım bakım süreci gereklidir.
|
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:59
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:59
24/06/2026 (İİK m.114/4)