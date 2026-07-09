T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Anbarlı Küçükçekmece Yolu Mevkii, 20553 parsel sayılı, 1.772,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, ana gayrimenkul Tarla" vasfı ile kayıtlı, 50/2650 arsa paylı, C Blok, Zemin Kat, 4 bağımsız bölüm numaralı "MESKEN" nitelikli taşınmazdır. Dosyasında bulunan Küçükçekmece 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/732 esas sayılı dosyasındaki bilirkişi raporuna göre ;

TAŞINMAZIN YERİNDEKİ DURUMU:

A-Adres Özellikleri: Taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Avcılar ilçesi, Denizköşkler Mahallesi, Gezgin Sokak, C Blok, Park Apartmanı, No:3, Zemin kat, D: 4 bağımsız bölüm adresinde yer almaktadır. B-Çevresel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu blok Devlet Karayoluna, TEM Otoyolu bağlantı yolu ve ilçe merkezine çok yakın mesafededir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı bulunmaktadır. Yakın çevresinde Sabancı 50.Yıl Anadolu Lisesi, Medicana Avcılar Hastanesi ve Avcılar Merkez Cami bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genelde apartman düzeninde konut yapıları mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. C-Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak çokgen şekilli olup, sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın ön cephesi yolla sınırlıdır. D-Yapı Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yapısı betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık nizamda inşa edilmiştir. Rapora konu taşınmazın konumlu olduğu ana yapı üç bloktan oluşmaktadır. C Blok; bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat+çatı piyesinden oluşmaktadır. Taşınmazların dış cephesi mantolama+sıva+boyalıdır. Binaların sahanlıkları ile merdivenlerinin mermer

kaplı olduğu, merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin boya/badanalı olduğu yerinde tespit edilmiştir. Yapıda asansör mevcuttur. E-Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaza keşif günü girilerek inceleme yapılmıştır. Taşınmaz mesken niteliklidir. Taşınmazların özellikleri yerinde yapılan ölçümle, mimari projesinden ve içeri girilerek belirlenmiştir. Buna göre; antre, banyo, wc, koridor, salon, 4 adet oda, mutfak ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine göre net ~ 119,50m² alanlıdır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapıdır. İç mekân kapıları pres kapıdır. Dış cephe doğramaları PVC malzemeden imaldir. Taşınmazın ıslak zeminleri seramik, kuru zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Duvar ve tavan yüzeyleri boyalıdır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, mutfak tezgâh ve dolapları tamdır. Keşif günü itibariyle taşınmazın hem iç imalarlarının hem de dış yapısal özelliklerinin iyi durumda ve bakımlı olduğu yerinde heyetimizce tespit edilmiştir.

Adresi : Denizköşkler Mahallesi, Gezgin Sokak, C Blok, Park Apartmanı, No:3, Zemin Kat, D: 4 B Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 119,50 m2

Arsa Payı : 50/2650

İmar Durumu :Dosyasında mevcut imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, 23 pafta 20553 parsel sayılı yer, 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında; ön bahçe:4.00 m., arka bahçe:h/2 m., yan bahçe:3.00 m. ve kısmen ön bahçe:c (teşekkül istikameti) m., arka bahçe:h/2 m., yan bahçe: 3.00 m., ayrık nizam, 4 Kat? yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı Şerhi, muhtelif ve ipotek, 150/C Şerhleri vardır.