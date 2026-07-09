T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, K.HALKALI ÇİFT. Mevkii, 197 Ada, 6 Parsel,

TAPU KAYDI :

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli M Mahallesi, K.Halkalı Çift. Mevkii, 197 ada 6 parsel, 124,11 m2 yüz ölçümlü, " Tarla " vasıflı ana taşınmazda, 3/28 hissenin borçlu S* K* adına kayıtlı olduğu, kaydında haciz şerhi yazıları mevcut olduğu bildirilmiştir. Ana taşınmazda kat irtifakı kurulmamıştır. Binada müşterek hisse tipi ile mülkiyet mevcuttur.

TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ:

İdari Adresi: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Uzay Sokak, No:28 posta adreslidir. Taşınmazın konumuna ilişkin olarak ayrıca yapılan çalışma ile de parselin kuş uçuşu mesafe olarak, Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezine 400 m, Avrupa Otoyoluna 150 m,Küçükçekmece Gölüne 4700 m, Olimpiyat Stadına 3200 metre mesafede bulunmakta olduğu hususu tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU:

Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/12/2025 tarih 753920 sayılı yazısında;23.05.2008 - 26.02.2018 – 22.03.2021 – 20.02.2022 – 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Alt bölge Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2.13 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), E:1.75, Prestij Hizmet İmalat Alanında(PHI),kalmaktadır, ayrıca üzerinden enerji nakil hattı geçmekte olup, uygulama safhasında ilgili kurum görüşlerine uyulmalıdır. Ayrıca; Plan notlarında, 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2’den küçük parsellerde talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin+ 3 normal kat + çap yapılabilir’ hususu tespit edilmiştir

HUDUDU ve SAHASI:

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisindeki tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir Ana Taşınmaz Özellikleri- Taşınmazın Fiili Durumu;Satışa konu taşınmaz idari adres olarak; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Uzay Sokak, No:28 posta adresinde konumludur. Satışa konu hissenin konumlu olduğu ana yapı; 124,11 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde bodrum + zemin kat + 4 normal kat + çatı kat olacak şekilde toplamda 6 katlı bina inşa edilmiştir. Yerinde yapılan ölçümlere göre binanın toplam inşaat alanı 640,00 m2 olarak ölçülmüştür.Bina B.A.K. tarzda, bitişik nizamda orta sınıf inşaat ve malzeme kalitesi kullanılarak inşa edilmiş olup, bina her katı mesken olacak şekilde ikamet amaçlı kullanılmaktadır. Betonarme tarzında, 3/A yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina dış cephesi ince sıva, bina kapısı demir doğrama, daire pencereleri pvc doğrama olup binada elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Binada asansör bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 640,00 m2 civarında olup taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle yaklaşık belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda yer almaktadır. Bölgede genellikle 5-6 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur. Bina yaşı 40 yaş üstüdür.

Adresi : Mehmet Akif Mah. Uzay Sok. No:28 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 124,11 m2

İmar Durumu :

Kıymeti : 1.833.830,36 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Kaydındaki Gibidir. A