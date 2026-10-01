T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ 

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 237 ada, 24 parsel sayılı 206,70m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 14/100 arsa paylı bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile çeşitli haciz şerhleri, beyan hanesinde "Rezerv Yapı Alanında Kalmıştır" beyanı mevcut olduğu bildirilmiştir. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, Göztepe Sokakta, tapunun 237 ada, 24 parsel numarasında kayıtlı ve Göztepe Sokaktan 98 dış kapı numarası alan 206,70m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 14/100 arsa paylı bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazında yer aldığı ana bina; bodrum kat+ zemin kat+ 2 normalkat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, iki yıllık ömre sahip, bodrum katında bir daire, zemin ve normal katlarında ikişer daireli, 2.kat daireleri çatı arası piyesli daire şeklinde, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile faal durumda olmayan asansörü mevcuttur. (1) bağımsız bölüm numaralı daire ana binanın bodrum katında yer almakta olup, daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, iki oda, banyo- WC mahallerinden ibaret,75m2 alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, iskana elverişli konut alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. Adresi : Güvercintepe Mahallesi, Göztepe Sokak No:98 Daire 1 Başakşehir/ İSTANBUL Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 206,70 m2 olup, borçlu adına kayıtlı Bodrum Kat, 1 Nolu B.B. Satılarak paraya çevrilecektir. Arsa Payı : 14/100 İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2026 tarih, 301450 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Güvecintepe Mahallesi,, 237 ada 24 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer`i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "11.12.2012 t.t.`li Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında K2:Konut Alanı`nda kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. K2:Konut Alanı`nda; "300 m²`den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacak" tır. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü`nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları`nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur`ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” nda kalmaktadır denilmiştir. Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir