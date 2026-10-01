T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Yeşiloca Mah., Kanlıkuyu Mevkii, 402 Ada, 32 Parsel,1 . Kat, A Giriş, 3 B.B. Numaralı taşınmazın borçlu adına kayıtlı 61/346 hissesi satılarak paraya çevrilecektir. Bilirkişilerce yapılan incelemeye göre; Küçükçekmece İlçesi, Yeşilova Mahallesi, Kanlıkuyu Mevkiinde bulunan 402 ada, 32 parsel sayılı 264,17m2 miktarlı kat mülkiyeti tesislitaşınmazda 692/3808 arsa 1.kat A girişi (3) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin 61/346 hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir. Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU :Taşınmaz İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Yeşilova Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesinde, tapunun 402 ada 32 parsel numarasında kayıtlı ve Gazi Osman Paşa Caddesinden 59 dış kapı numarası alan 264,17m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Yıldız Evleri Apartmanında 692/3808 arsa 1.kat A girişi (3) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin 61/346 hissesi niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı Yıldız Evleri Apartmanı 2 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katlı, iki girişli,A girişi 1.bodrum katında bir iş yeri, diğer katlarında mesken olan, dış cephesi sıvalı, boyalı, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Katlarında birer daire olan A girişi 1.katında bulunan (3) bağımsız bölüm numaralı mesken mahallinde yapılan tespite göre plan itibariyle antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC, balkon mahallerinden ibaret 63,00m2 net alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalıve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılıdır. Taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.Yeşilova Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldız Evler Apartmanı No:59 Kat: 1 Dire:3 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde bulunan Küçükçekmece İlçesi, Yeşilova Mahallesi, Kanlıkuyu Mevkiinde bulunan 402 ada, 32 parsel sayılı 264,17m2 miktarlı kat mülkiyeti tesislitaşınmazda 692/3808 arsa 1.kat A girişi (3) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz keşif tarihi itibari ile "Konut" olarak kullanılmaktadır. Adresi : Yeşilova Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldız Evler Apartmanı No:59 Kat: 1 Daire:3Küçükçekmece / İSTANBUL Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 264,17 m2 Hissesi : 61/346 Arsa Payı : 692/3808 İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 28.03.2018- 22.03.2021 – 26.05.2022- 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 1.29 maddesi hükümlerine haiz, B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) yapılaşma şartlarında Konut Alanında, kalmaktadır. Plan notlarının 1.53 maddesinde "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat+ zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir. Kıymeti : 1.145.953,76 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.