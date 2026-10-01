T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, GÜMÜŞPALA Mevkii, - Ada, 1244 Parsel, 1. Bodrum Kat. 1. Nolu Bağımsız Bölüm

1- TAPU KAYDI

Dosyada bulunan 20.05.2026 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Avcılar İlçesi, AvcılarMahallesi, Gümüşpala Mevkii, 1244 parsel sayılı 217,30m² miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 36/480 arsa paylı 1.bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"'in tamamının A*** Ç*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

AvcılarBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 22.05.2026 tarih,14269 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mah. ve İstanbul Üniversitesi Kampus Alanı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ön bahçe = 3 m., arka bahçe = 4 m., yan bahçe = 3 m. İkiz Nizam, 4 Kat yapılanma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN ADRESİ

Satışa konu taşınmaz Gümüşpala Mahallesi Suboyu Sokak No:7/1 Murat Apartmanı Avcılar/İst. adresinde bulunmaktadır.

5- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Avcılar İlçesi, Gümüşpala (tapuda Avcılar) Mahallesi, Suboyu Sokakta, tapunun 1244 parsel numarasında kayıtlı ve Suboyu Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 217,30m² miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Murat Apartmanında 36/480 arsa paylı 1.bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"'in tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, kat sahanlıkları ve merdivenleri mermer, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 1.bodrum katında bulunan (1) bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde yapılan tespite göre antre-hol, banyo-WC, salon, mutfak, iki oda mahallerinden ibaret net 50,00m2, brüt 58,00m2 alana sahiptir. Dairde hacim zeminleri seramik ve karo mozaik, salon ve oda zeminleri parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, dairelerin giriş kapısı ahşap kapılıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

6- TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIMI

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Gümüşpala Mevkii, 1244 parsel sayılı 217,30m² miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 36/480 arsa paylı 1.bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken" keşif tarihi itibari ile "KONUT" olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Gümüşpala İlçesi Suboya Sok. Murat Apt. No:7/1 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 50 m2

Arsa Payı : 36/480

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/52 Esas Sayılı İhtiyati Haciz Kararı İle Kaydındaki Şerhler