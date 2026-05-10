T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ 

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahalle/Köy, TEKKA TARLA Mevkii, 7432 Ada, 6 Parsel,İstanbul, Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi,Tekka Tarla Mevkii, 7432 ada 6 parsel sayılı 347,55m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazıntamamı satılacaktır.

SATIŞA KONU TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ;

- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 18.02.2026 tarihli tapu kayıt örneğine göre;Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Tekka Tarla Mevkii, 7432 ada 6 parsel sayılı 347,55m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazıntamamının H*** K*** adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir.

- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Çolpan Sokakta, tapunun 7432 ada, 6 parsel numarasına kayıtlı ve Çolpan Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 347,55m2 alana sahip kayden arsa, mahallen tek katlı yapının tamamı niteliğindedir. Gümüşyaka Mahallesi, Çolpan Sokak üzerinde ve bu Sokaktan 8 dış kapı numarası alan tapu kaydına göre tamamı 347,55m2 alana sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibari ile tek katlı konut amaçlı yapı bulunmaktadır. Çolpan Sokak cephesi 12,20metre, yola dik derinliği 29,40metre olan taşınmazda bulunan bina kapalı alanları ile toplam yaklaşık 40,00m2 civarındadır. Dış cephesi sıvalı, boyalı, PVC pencerelidir. Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisat bulunmaktadır.Tamamı 347,55m2 alana sahip parsel bulunduğu semt ve mevki itibariyle kısmen teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden kısmen istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır." denilmiş olup , işbu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır. Detaylı bilirkişi raporu elektronik satış ilanı ekine eklenmiştir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi 7432 Ada 6 ParselSilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 347,55 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi 7432 ada 6 parsel sayılı taşınmaz 19.02.1998 tasdik tarihli Gümüşyaka 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı' da ayrık nizam 2 kat yerleşik konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 4.550.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri bulunmaktadır.