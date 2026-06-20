T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ 

Özellikleri : TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 18.02.2026 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi,Güvercin Tepe Mevkii, 7133 ada 5 parsel sayılı 474,70m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Bahçeli B.A.K. 5 katlı Apt. vasıflı taşınmazda 15/352 arsa paylı 4.kat (23) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in M*** K*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidatların mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Selimpaşa Mahallesi 7133 ada 5 parsel sayılı taşınmaz 23.10.1992 tasdik tarihli Selimpaşa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında 'Yerleşik 'Konut Alanında'' kalmaktadır.

Ancak, Selimpaşa Mahallesinde bulunan 7133 ada 5 parselde arasında bulunan bölgede Uygulama Revizyon İmar Planı çalışmaları devam etmekte olup, plan onay aşamasındadır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, tapuda Selimpaşa Mahallesi, 1000.Sokakta,tapunun 7133 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı ve 1000.Sokaktan 16 dış kapı numarası alan 474,70m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Apartmanda 15/352 arsa paylı 4.kat (23) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir.

Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir.

Selimpaşa Merkez Mahallesi, 1000.Sokaktan 16 dış kapı numarası alan parsel üzerinde bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişiknizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı olan ana binanın 4.katında yer alan (23) bağımsız bölüm numaralı daire onaylı mimari projesine göre 55,00m2 alana sahip, hol, antre, salon, yemek kısmı, mutfak, iki oda, banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Dairede pencereler PVC ve ısıcamlı,elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Emsal dairelerde oda ve salon zeminleri parke, ıslak hacimler seramik, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Ruhsat tarihi, inşaat kalitesi, arsa (sokak) rayiç değeri dikkate alınarak rapor tarihinde KDV oranı %1'dir.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesiSilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 474,70 m2

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Bu Gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.