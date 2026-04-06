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  4. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

 

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

ADI SOYADI

BABA ADI

ÇAT

BOZYAZI

142

30

OSMAN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

OSMAN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

HÜSEYİN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

MİKAİL ÖZEN

ÖMER

ÇAT

BOZYAZI

142

24

SALİH ZEKİ ÖZEN

HALİT

ÇAT

BOZYAZI

142

24

CEVRİYE IŞIK

HALİT

ÇAT

BOZYAZI

142

24

MEHMET BAYRAM

MAHMUT

ÇAT

BOZYAZI

142

32

ELBEĞİ KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BOZYAZI

142

16

MEHMET KILIÇ

HÜSEYİN

ÇAT

BOZYAZI

142

15

ELBEĞİ KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BOZYAZI

142

9

EDİP BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

9

BAHATTİN BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

9

HAMİT BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

6

MELEK HALİS

HASAN

ÇAT

BOZYAZI

142

6

ELANUR YILDIZ (BİNGÖL)

HASAN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

714

FEYYAZ CANPOLAT 

MEHMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

14

SEYYAF BEDİR 

MEHMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

9

ASLAN ALKAN 

MEHMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

10

DURSUN MURAT YEŞİLYURT 

İSMAİL 

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

11

YASİN YEŞİLYURT 

İBRAHİM 

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

9

ŞAHİSTAN YEŞİLYURT 

NASİF 

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

1

MEYREM NAZİRE KAYA 

MUHİBBİ 

OLTU

SÜLÜNKAYA

103

7

RAZİ ALKAN 

AHMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

103

6

SÜLEYMAN ALKAN 

RIZA 

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

2

MEHMET GÜMÜŞSOY 

ZÜLAL 

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

4

ALİ CANPOLAT 

İBRAHİM 

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

27

KAHRİMAN BEDİR 

MEHMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

29

HİLMİ BEDİR 

HASAN 

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

12

VEHBİ TUNÇ 

İBRAHİM 

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

16

GÜLİNAZ YİGİT 

HACI SAİT 

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

16

HASAN SEZGİN 

İSMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

17

YAŞAR YİĞİT 

MARİF 

OLTU

SÜLÜNKAYA

134

2

YAŞAR YİĞİT 

MARİF 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1157

RAMİS YEŞİLYURT 

ŞAHİN 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1154

ŞAHMERDAN YEŞİLYURT 

NASİF 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1078

ALİ CANPOLAT 

İBRAHİM 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1076

YASİN YİGİT 

İLYAS 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1158

HACİ CANPOLAT 

MUHİTTİN 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1156

GÜLİNAZ YİGİT 

HACI SAİT 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1156

HASAN SEZGİN 

İSMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1121

ŞÜKRÜ CANPOLAT 

RÜŞTÜ 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

AHMET YALÇİN 

ZÜLFİ 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

CEMAL YALÇİN 

ZÜLFİ 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

REMZİ YALÇİN 

ZÜLFİ 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1114

GÜLİNAZ YİGİT 

HACI SAİT 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1114

HASAN SEZGİN 

İSMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1113

HACİ CANPOLAT 

MUHİTTİN 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1111

RECEP ALKAN 

MEHMET 

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1110

YASİN YİGİT 

İLYAS 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

3

AHMET YİGİT 

DURSUN 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

6

İLHAMİ DEMİR 

ŞAHİSTAN 

OLTU

GÜRYAPRAK

119

2

ŞEFİK YILDIRIM 

MEHMET 

OLTU

GÜRYAPRAK

119

3

ŞAHİN YÜCEL 

MOLLA ALİ 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

8

MÜCEDDİL YİGİT 

İKRAM 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

MEHMET YİGİT 

HAKKI 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

MUZAFFER YİGİT 

HAKKI 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

REMEZAN YİGİT 

HAKKI 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

MURAT DEMİR 

HİMMET 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

NURİ DEMİR 

HÜMMET 

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

RECEP DEMİR 

HİMMET 

OLTU

KAYAALTI

102

379

ŞAHATTİN ALKAN 

İMDAT 

OLTU

KAYAALTI

102

45

CİHAT YILDIZ 

ABİT 

OLTU

KAYAALTI

102

26

RESUL YILDIZ 

EFLATUN 

OLTU

KAYAALTI

102

24

ABDULLAH YILDIZ 

HİMMET 

OLTU

KAYAALTI

102

371

ABDURRAHİM AKYÜZ 

ABDULKERİM 

OLTU

KAYAALTI

102

71

MUZAFFER GÖZÜTOK 

BEKTAŞ 

OLTU

KAYAALTI

102

72

ABUBEKİR GÖZÜTOK 

FAZİL 

OLTU

KAYAALTI

102

72

HALİL GÖZÜTOK 

FAZİL 

OLTU

KAYAALTI

102

90

HADİCE GÖZÜTOK 

RAMİS 

OLTU

KAYAALTI

102

92

HADİCE GÖZÜTOK 

RAMİS 

OLTU

KAYAALTI

102

102

MEHMET ÇALIŞKAN 

BAHATTİN 

OLTU

KAYAALTI

126

4

HAFİZ AKYÜZ 

HİCABİ 

OLTU

KAYAALTI

126

4

TEMEL AKYÜZ 

HİCABİ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1151

SERVET ALKAN 

ABUZER 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1152

İBRAHİM ALKAN 

ABUZER 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1156

ŞAHATTİN ALKAN 

İMDAT 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1160

ALİ ALKAN 

ABUZER 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1131

İSMAİL ALKAN 

AHMET 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1121

HİMMET ALKAN 

İMDAT 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

HİLMİ AKTÜRK 

SÜLEYMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

KÜÇÜKAĞA AKTÜRK 

SÜLEYMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

RESUL AKTÜRK 

SÜLEYMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1114

ALİ ALKAN 

ABUZER 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1113

SEVİM ARSLAN 

SERVET 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1111

MUZAFFER ALKAN 

BEKİR 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1111

ŞAKİR ALKAN 

BEKİR 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1232

İBRAHİM AKTÜRK 

RESUL 

OLTU

ELMADÜZÜ

129

1

KÜÇÜKAĞA AKTÜRK 

SÜLEYMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1108

HİLMİ AKTÜRK 

SÜLEYMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1227

İSMAİL ALKAN 

AHMET 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1223

ŞAHATTİN ALKAN 

İMDAT 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

HALİME TOSUN 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

HESNA AKŞAM 

KURBAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

RESİDE YILDIRIM 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

SALİME YILDIRIM 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

548

KASIM YILDIRIM 

HAŞİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

CİHAT AYDIN 

BEKTAŞ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

ESENNUR ÖZTÜRK 

CAVİT 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

GENCAY AYDIN 

CAVİT 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

MÜNEVVER YEŞİLYURT 

BEKTAŞ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

YAŞAR AYDIN 

BEKTAŞ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

371

HALİL YILDIRIM 

RESUL 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

370

HAŞİM YILDIRIM 

RESUL 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

369

NİYAZİ YILDIRIM 

RESUL 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

368

RESUL YILDIRIM 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

367

MUHAMMET HANEFİ YILDIRIM 

BAHRİ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

400

RESUL YILDIRIM 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

400

YASİN YILDIRIM 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

401

KASIM YILDIRIM 

HAŞİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

402

BAYRAM YILDIRIM 

BAHRİ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

404

YASİN YILDIZ 

AHMET 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

HALİME TOSUN 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

HESNA AKŞAM 

KURBAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

SALİME YILDIRIM 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

ŞENGÜL YEŞİLYURT 

CASİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

YASİN AKŞAM 

İSMAİL 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

405

MUSTAFA YILDIZ 

AHMET 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

AYŞE AY 

FEHMİ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

RAHMİ AKŞAM 

REHİM 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

SALİHA AKŞAM 

BAHRİ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

SELAMİ AKŞAM 

FEHMİ 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

391

İLYAS YEŞİLYURT 

ASLAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

395

FAZLİ YEŞİLYURT 

ASLAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

394

BAYRAM YEŞİLYURT 

OSMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

101

394

HAŞİM YEŞİLYURT 

OSMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

102

17

KAZİM YILMAZ 

NUMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

102

19

ALİ YILMAZ 

NUMAN 

OLTU

ELMADÜZÜ

102

18

ALİ YILMAZ 

NUMAN 

OLTU

ARITAŞ

101

142

YUNUS BEKTAŞ 

TEMEL 

OLTU

ARITAŞ

101

131

OSMAN ŞAKAR 

MUHİTTİN 

OLTU

ARITAŞ

101

111

YUSUF ZİYA BEKTAŞ 

ARİF 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

690

EMİN ATMACA 

ASLAN 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

686

YILMAZ YILMAZ 

TOSUN 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

685

YILMAZ YILMAZ 

TOSUN 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

683

NİHAT ALBAYRAK 

RASİM 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

678

NİHAT ALBAYRAK 

RASİM 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

679

RESUL ALBAYRAK 

SÜLEYMAN 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

AKIN ALA 

MURAT 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

ALİ NİHAT ALA 

AĞAALİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

FUAT ALA 

AGA ALİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

İKBAL ALA 

MURAT 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

MÜRÜVVET ALA 

RAHİM 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

RUKİYE ALA 

BAHRİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

TURAN ALA 

MURAT 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

675

CELAL BEDİR 

OSMAN 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

674

ŞAHMER BEDİR 

OSMAN 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

672

CELAL BEDİR 

OSMAN 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

MELAHAT TOSUN 

ALİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

SERFİNAZ ALA 

RAHİM 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

ŞEVKET ALA 

ALİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

ALİ NİHAT ALA 

AĞAALİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

FUAT ALA 

AĞA ALİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

MURAT ALA 

AĞA ALİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

RUKİYE ALA 

BAHRİ 

OLTU

ÇANAKPINAR

101

293

VEYSEL UYSAL 

MEVLÜT 

OLTU

DEREBAŞI

166

671

CASİM YEŞİLYURT 

YAHYA 

OLTU

DEREBAŞI

166

615

MUSTAFA ÖZTÜRK 

KEMAL 

OLTU

DEREBAŞI

166

609

CELAL ÖZTÜRK 

SOSAN 

OLTU

DEREBAŞI

126

133

SEMETTİN ALTAŞ 

SÜLEYMAN 

OLTU

DEREBAŞI

166

588

EKREM YILMAZ 

MÜRSEL 

OLTU

DEREBAŞI

166

588

MUHARREM YILMAZ 

MÜRSEL 

OLTU

DEREBAŞI

166

586

ADEM ALTUNSOY 

TAHSİN 

OLTU

DEREBAŞI

166

586

ASİM ALTUNSOY 

TAHSİN 

OLTU

DEREBAŞI

166

586

NASİM ALTUNSOY 

TAHSİN 

OLTU

DEREBAŞI

166

585

FAZİL DÜLEK 

SIRRI 

OLTU

DEREBAŞI

126

126

YILMAZ AKBULUT 

NURETTİN 

OLTU

DEREBAŞI

166

584

ŞAKİR ALTUNKAYNAK 

ÖMER 

OLTU

DEREBAŞI

166

570

DURSUN ALTUNKAYNAK 

ÖMER 

OLTU

DEREBAŞI

126

119

MEHRALİ ETEGÜL 

ARİF 

OLTU

DEREBAŞI

166

569

ÖMER YILMAZ 

HİMMET 

OLTU

DEREBAŞI

166

567

SEMETTİN ALTAŞ 

SÜLEYMAN 

OLTU

DEREBAŞI

102

2

MİRZA YEŞİLYURT 

İDRİS 

TORTUM

İNCEDERE

155

55

SUDURET ÇINAR

HALİT

TORTUM

İNCEDERE

155

55

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

144

45

OSMAN KARAKELLE

NİYAZİ

TORTUM

İNCEDERE

144

68

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

116

3

MUHARREM ÇAKMAK

HALİL

TORTUM

İNCEDERE

118

60

HALİL ÇELİK

MAKSUT

TORTUM

İNCEDERE

120

10

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

ÇARDAKLI

125

2

SAİME KARAKELLE (AKDAŞ)

AHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

125

2

MERYEM KARAKELLE (AKPINAR)

AHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

125

3

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

AYİŞE GÜNEŞ (SAĞLAM)

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

FERİDE GÜNEŞ (ESKİCİ)

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

HAKKI GÜNEŞ

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

8

SALİHE BİLEN (KELEŞ)

NURETTİN

TORTUM

ÇARDAKLI

125

8

ALİYE BİLEN (YILDIRIM)

NURETTİN

TORTUM

ÇARDAKLI

125

9

İSMALİ KALEMLİ

İBRAHİM

TORTUM

ÇARDAKLI

125

10

İSMET GÜNEY (HANCI)

BAHRİ

TORTUM

ÇARDAKLI

125

11

ÖMER ATEŞ

İBRAHİM

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

AHMET KÜÇÜKKALEM

MUSTAFA

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

MUSTAFA KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

İSRAFİL KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

MİKAİL KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

26

ALİ İHSAN ŞAHİN

MEHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

127

1

SADİYE ÖZDEMİR

MEHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

132

1

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TORTUM

ÇARDAKLI

136

22

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TEKMAN

KALAYCI

115

4

AHMET GÜNEY 

MURAT 

TEKMAN

KALAYCI

115

4

ALİ GÜNEY 

MURAT 

TEKMAN

KALAYCI

115

5

AHMET AYAZ 

MUSTAFA 

TEKMAN

KALAYCI

115

5

MEHMET AYAZ 

MUSTAFA 

TEKMAN

KALAYCI

115

13

AHMET GÜNEY 

MURAT 

TEKMAN

KALAYCI

115

13

ALİ GÜNEY 

MURAT 

TEKMAN

KALAYCI

115

14

KUTBETTİN AKIN 

BAYRAM 

TEKMAN

KALAYCI

115

14

RAMAZAN AKIN 

NECMETTİN 

TEKMAN

KALAYCI

115

14

SELAHATTİN AKIN 

BAYRAM 

TEKMAN

KALAYCI

115

16

İSRACETTİN AYAZ 

YEMLİHAN 

TEKMAN

KALAYCI

113

11

KUTBETTİN AKIN 

BAYRAM 

TEKMAN

KALAYCI

113

11

RAMAZAN AKIN 

NECMETTİN 

TEKMAN

KALAYCI

113

11

SELAHATTİN AKIN 

BAYRAM 

TEKMAN

KALAYCI

116

4

ABDULLAH AS 

EŞREF 

TEKMAN

KALAYCI

116

4

ASUMAN AS 

ATİK 

TEKMAN

KALAYCI

116

4

MEHMET AS 

ATİK 

TEKMAN

KALAYCI

116

5

ABDULHAMİT YAŞAR 

YAŞAR 

TEKMAN

KALAYCI

116

5

RECEP YAŞAR 

YAŞAR 

TEKMAN

KALAYCI

113

24

LUTFİYE İDE  (VURAL)

FAİK 

TEKMAN

KALAYCI

113

24

M ZEKİ ABAY 

FETHULLAH 

TEKMAN

KALAYCI

113

24

MUHABBET ABAY (ŞABAHAT)

FETHULLAH 

TEKMAN

KALAYCI

113

24

MUTEBER İDE  (İLBAŞ)

FAİK 

TEKMAN

KALAYCI

113

24

ŞAHABETTİN ŞAHİN 

MEMET 

TEKMAN

KALAYCI

113

24

ZİLKİF İDE 

FAİK 

TEKMAN

KALAYCI

125

2

ABDULHAMİT KAYA 

SAYİTMAMİ 

TEKMAN

KALAYCI

125

2

ABDULLAH KAYA 

SAYİTMAMİ 

TEKMAN

KALAYCI

125

14

MEMET EMİN CİHANOĞLU 

ARAP 

TEKMAN

KALAYCI

127

2

ALİ YAŞAR 

YAŞAR 

TEKMAN

KALAYCI

127

11

AHMET GÜNEY 

MURAT 

TEKMAN

KALAYCI

127

11

ALİ GÜNEY 

MURAT 

TEKMAN

KALAYCI

128

23

İSRACETTİN AYAZ 

YEMLİHAN 

TEKMAN

KALAYCI

128

15

ABDULLAH AS 

EŞREF 

TEKMAN

KALAYCI

128

15

ASUMAN AS 

ATİK 

TEKMAN

KALAYCI

128

17

ABDULHAMİT YAŞAR 

YAŞAR 

TEKMAN

KALAYCI

128

17

RECEP YAŞAR 

YAŞAR 

TEKMAN

KOÇYAYLA

133

7

SEYİTHAN KARTAL 

AĞA 

TEKMAN

KOÇYAYLA

133

6

SEYİTHAN KARTAL 

AĞA 

TEKMAN

KOÇYAYLA

154

167

ZEKİ ÇİÇEK 

ALİ 

TEKMAN

KOÇYAYLA

130

13

SERTİP BİNGÖL 

MAHMUT 

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

25

SERTİP BİNGÖL 

MAHMUT 

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

26

ÇİÇEK BİNGÖL 

M. EMİN 

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

69

ABDULLAH POLAT 

TACEDDİN 

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

75

AHMET AKTAŞ 

HACİ 

TEKMAN

KOÇYAYLA

130

82

MEHMET ALİ KANAR 

RAİF 

TEKMAN

KOÇYAYLA

130

122

ŞAHABETTİN SAYAN 

MEHMET ALİ 

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

158

ÖZER BAYKAN 

FELEMEZ EKREM 

TEKMAN

KOÇYAYLA

114

20

ÖZER BAYKAN 

FELEMEZ EKREM 

TEKMAN

KOÇYAYLA

114

60

ÖNAL BAYKAN 

FELEMEZ EKREM 

TEKMAN

KOÇYAYLA

114

58

HÜSNÜ İNCESU 

FAHRETTİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

13

FEVZİ DAYAN

DERVİŞ ALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

1

GEVEZ DAĞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

2

CAFER MOROĞULLARI 

SELİM 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

2

TURAN MOROĞULLARI 

SELİM 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

3

HASAN AKIN 

ALİ 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

4

MEHMET ZEKİ AKYOL 

SELİM 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

5

ABDURRAHMAN SARITAŞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

5

ARAP SARITAŞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

5

MEMET SARITAŞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

HATUN KAYA

MAHMUT 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

ALİRIZA KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

YILMAZ KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

MAKBULE KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

MEDİNE KARAKAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

MEHMET KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

2

ALİ RESÜL ACAR 

HATİP 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

3

BABA DAYAN

DERVİŞ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

3

HAYDAR MOROĞULLARI 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

ABDURRAHMAN SARITAŞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

ARAP SARITAŞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

MEMET SARITAŞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

MUSA SARITAŞ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

5

ELBEYİ ONBAŞI 

MAHMUT 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

6

ŞEMSETTİN SAR 

AZİZ 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

7

HASAN AKIN 

ALİ 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

110

41

ALİ YILMAZ 

HASAN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

100

VELİ MOROĞULLARI 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

95

YUSUF YILMAZ 

MEHMET 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

91

YUSUF YILMAZ 

MEHMET 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

38

ALİ RESÜL ACAR 

HATİP 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

90

ALİ RESÜL ACAR 

HATİP 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

39

ZEYNEL ZİNİ 

HÜSEYIN 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

23

KAZİM KAZAR 

KAMER 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

23

SABRİ KAZAR 

KAMER 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

43

GAZİ AKIN 

HAŞİM 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

43

HALET AKIN (ÖZTÜRK)

HAŞİM 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

43

HAYATİ AKIN 

HAŞİM 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

10

ABBAS SAR 

MUSA AZİZ 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

10

ŞEMSETTİN SAR 

AZİZ 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

10

YILMAZ SAR 

İLYAS 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

44

ALİ RESÜL ACAR 

HATİP 

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

4

ALİ RESÜL ACAR 

HATİP 

TEKMAN

KURUCA

106

8

GÜLLİZAR YILDIZ (SUCU)

MEHMET 

TEKMAN

KURUCA

106

5

SAYİM YILMAZ 

MEMET 

TEKMAN

KURUCA

106

3

HADİCE YILDIZ 

ALİ 

TEKMAN

KURUCA

106

2

MUSTAFA DOGAN 

ALİ 

TEKMAN

KURUCA

106

26

MUSTAFA DOGAN 

ALİ 

TEKMAN

KURUCA

108

1

MUSTAFA DOGAN 

ALİ 

TEKMAN

KURUCA

106

30

ALİCAN YOLA 

YUSUF 

TEKMAN

KURUCA

106

30

ALİŞAN YOLA 

YUSUF 

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

19

ALİ KARAKAYA 

VELİ 

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

19

HİLMİ KARAKAYA 

VELİ 

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

19

ZEKİ KARAKAYA 

VELİ 

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

18

ALİ KARAKAYA 

VELİ 

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

18

ZEKİ KARAKAYA 

VELİ 

TEKMAN

ÇAĞLAR

102

1

NAZMİYE KAYA 

HAYDAR 

TEKMAN

ÇAĞLAR

102

1

REŞAT KAYA 

SABRİ 

TEKMAN

ÇAĞLAR

115

10

FİRDES LAÇİN 

KAKİL 

TEKMAN

ÇAĞLAR

115

10

LİRA LAÇİN  (ALBAY)

KAKİL 

TEKMAN

ÇAĞLAR

115

10

MEHMET LAÇİN 

KAKİL 

TEKMAN

ÇAĞLAR

113

36

MUSA AK 

ALİKAMER 

TEKMAN

ÇAĞLAR

113

37

İSMAİL SALE 

YUSUF 

TEKMAN

ÇAĞLAR

106

2

HULUSİ YILDIZ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇAĞLAR

113

1

SERVET SÖNMEZ 

EŞREF 

TEKMAN

ÇAĞLAR

106

3

GÜZEL SÖNMEZ  (UĞAN)

EŞREF 

TEKMAN

ÇAĞLAR

106

3

SERVET SÖNMEZ 

EŞREF 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

113

1

ATİLLA OĞUZ

MUSTAFA 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

114

2

MEMET AKTAŞ 

MUSTAFA 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

114

3

YUSUF DEMİR 

VELİ 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

119

51

HABİP NARİN 

MEMET 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

119

43

PAŞA SARA 

SÜLEYMAN 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

114

10

ALİHAN ÇİÇEK 

KAKİL 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

2

AHMET YILDIRIM 

KAKİL 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

3

KAMER KAYA 

YUSUF 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

5

PAŞA SARA 

SÜLEYMAN 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

6

ALİ YILDIZ 

MEVALİ 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

10

ALİHAN ÇİÇEK 

KAKİL 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

11

KAMER KAYA 

YUSUF 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

15

HAYDAR NARİN 

BAHTİYAR 

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

16

HAYDAR NARİN 

BAHTİYAR 

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

118

51

HÜSEYİN TAŞDEMİR

ŞÜKRÜ

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

137

2

MAHMUT TURHAN

MUSTAFA

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

8

 AHMET MURATOĞLU

MUZAFFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

8

HALUK MURATOĞLU

MUZAFFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

AYŞE KAYA

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

ABDULLAH DOĞRUDİL

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

OSMAN NURİ DOĞRUDİL

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

FİKRET DOĞRUDİL

FERİT

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

FERİDUN DOĞRUDİL

FERİT

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

BUŞRA ÖZÇOLAK

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

MERİH ŞEKEREOĞLU

RAGIP

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

SEYFULLAH DEMİRCİOĞLU

MİRZE ALİ

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

ARİF HİKMET DEMİRCİOĞLU

MUSA

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

METİN DEMİRCİOĞLU

MUSA

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

EMRULLAH DEMİRCİOĞLU

ABAMÜSLİM

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

ZUHAL CİYER

RAĞIP

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

349

ALAATTİN AĞIRKAYA 

FAİK 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

349

FEYZULLAH AĞIRKAYA 

FAİK 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

BAHATTİN YOLUK 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

HALİT 

MEHMET NURİ 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

MEHMET YOLUK 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

SIRRI YOLUK 

HÜSEYİN 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

348

ABDURREZAK SAYAN 

SADİ 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

348

SAİT SAYAN 

CANŞA 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDULLAH FİLİK 

ALİ 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDULBAKİ YAŞAR 

MEHMET 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDURRAHMAN AĞIRLI 

ABDULLAH 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

EFENDİ ÇELİK 

TEVFİK 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

EMİN ÇOBAN 

AHMET 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

GÜLÜZAR YAŞAR 

MEHMET 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

HASAN DEMİR 

AHMET 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDURRAHMAN AĞIRLI 

ABDULLAH 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

SADİ YAŞAR 

MEHMET 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

SARAYİ ÇELİK 

TEVFİK 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

SELİM YAŞAR 

MEHMET 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ZABİT ÇELİK 

TEVFİK 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

ABDULLAH ALTUN 

HASAN 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

FETULLAH ALTUN 

HASAN 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

HANIM ALTUN 

ABDURRAHMAN 

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

ZÜMRÜTA ALTUN 

HASAN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

ABDULLAH GÜVENİR 

AHMET ATİK 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

LÜTFİYE GÜVENİR (SAYAN)

AHMET ATİK 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

SIDDIKA GÜVENİR (BAŞAK)

AHMET ATİK 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

ŞADİYE GÜVENİR (SAYAN)

AHMET ATİK 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ADEM KİSELİ 

M.HANİFİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

AHMET TAŞ 

ALİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ALİ KİSELİ 

ÖMER 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

AYNUR ARIBAŞ 

M.HANİFİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BERFA ÖZER 

ETEM 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BERİVAN MALAZGİRT 

ALİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BEYAZ KİSELİ 

ÖMER 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BİLAL TAŞ 

ALİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

CAMİ KİSELİ 

HASAN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

EKREM KİSELİ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ELİF KİSELİ 

ÖMER 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

EMİNE DÜNDAR 

CUMA 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

FAYTUN KİSELİ 

YUSUF 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

FİRDES SELÇUK 

CUMA 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

GÜLLİ ÇELİK 

ALİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

GÜLNETAŞ UÇAR 

ETEM 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HACİ UÇAR 

ETEM 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HASAN KİSELİ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HAYRİYE YILMAZ 

CUMA 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HEDİYE KİSELİ 

ABDULLAH 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HÜSNÜ KİSELİ 

HASAN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

İDRİS KİSELİ 

M.HANİFİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

İSA KİSELİ 

M.HANİFİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

MELEK CİNGÖZ 

YUSUF 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

MUSA KİSELİ 

M.HANİFİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

RECEP UÇAR 

ETEM 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

RINDİ KİSELİ 

ÖMER 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SAİM KİSELİ 

M.HANİFİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SEBİHA KİSELİ 

SEYFETTİN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SEMİHA CİNGÖZ (ERDOĞAN)

YUSUF 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SIDDIK KİSELİ 

HASAN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SİRACETTİN KİSELİ 

HÜSEYİN 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ŞAHİN TAŞ 

ALİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

YAKUP KİSELİ 

M.HANİFİ 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

YUSUF KİSELİ 

ÖMER 

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ZEYNEP ARSLAN 

M.HANİFİ 

TEKMAN

GÖKOĞLAN

117

38

ŞAHABETTİN DURMAZ 

SAİT 

TEKMAN

GÖKOĞLAN

117

39

DİLŞAH GÖKOĞLAN 

SAİT 

TEKMAN

GÖKOĞLAN

112

12

ŞAHABETTİN DURNAGÖL 

ABDAL 

TEKMAN

GÖKOĞLAN

112

11

ŞAHABETTİN DURNAGÖL 

ABDAL 

TEKMAN

GÖKOĞLAN

112

10

CUMA BİNGÖL 

HASAN 

TEKMAN

GÖKOĞLAN

111

17

CUMA BİNGÖL 

HASAN 

TEKMAN

GÖKOĞLAN

111

19

MEHMET TOPAL 

ÖMER 

TEKMAN

KARLICA

103

4

ABDULLAH KAYA 

DERVİŞ 

TEKMAN

KARLICA

103

22

RÜSTEM ÖZEL 

FAZLI 

TEKMAN

KARLICA

103

22

SEYFETTİN ÖZEL 

FAZLI 

TEKMAN

KARLICA

104

27

ABDULLAH KAYA 

DERVİŞ 

TEKMAN

KARLICA

104

27

ABDULMELİK ÖZBEY 

AHMET 

TEKMAN

KARLICA

104

27

HALİT ÖZEL 

SEYFETTİN 

TEKMAN

KARLICA

104

10

ZEKİ YILDIZ 

YUSUF 

TEKMAN

KARLICA

104

2

AHMET YILDIZ 

ATEŞ 

TEKMAN

KARLICA

104

2

ESMER KAYA 

DERVİŞ 

TEKMAN

KARLICA

113

4

AHMET YILDIZ 

ATEŞ 

TEKMAN

KARLICA

113

4

ESMER KAYA 

DERVİŞ 

TEKMAN

KARLICA

110

3

ABDULLAH KAYA 

DERVİŞ 

TEKMAN

KARLICA

110

3

AHMET YILDIZ 

ATEŞ 

TEKMAN

ALABAYIR

102

15

DERVİŞ HOLLO 

AHMET 

TEKMAN

ALABAYIR

102

15

HALİS HOLLO 

EŞREF 

TEKMAN

ALABAYIR

102

17

M.NURİ YILDIZ 

NÜSRET 

TEKMAN

ALABAYIR

102

18

DEVRİŞ VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

102

18

ZÜLKÜF VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

102

19

ABDÜLHALİK VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

ABDÜLHALİK VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

DEVRİŞ VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

HASAN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

LETİFE VURAL 

CEMAL 

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

SELAHATTİN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

ABDÜLHALİK VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

DEVRİŞ VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

HASAN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

LETİFE VURAL 

CEMAL 

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

ABDÜLHALİK VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

DEVRİŞ VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

HASAN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

SELAHATTİN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

ABDÜLHALİK VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

DEVRİŞ VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

HASAN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

LETİFE VURAL 

CEMAL 

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

SELAHATTİN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

ALABAYIR

109

36

ZÜLKÜF VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

ALABAYIR

109

38

ZİNNET ÖZKARACA 

MEMET 

TEKMAN

ALABAYIR

109

39

ZİNNET ÖZKARACA 

MEMET 

TEKMAN

ALABAYIR

109

40

HAYDAR ÖZKARACA 

HALİT 

TEKMAN

ALABAYIR

107

8

ÖMER YILDIRIM 

ABDULLAH 

TEKMAN

AKDAMAR

117

11

ZEKİ AKKUŞ 

MAHMUT 

TEKMAN

AKDAMAR

117

12

HAMİT AKKUŞ 

TALHA 

TEKMAN

AKDAMAR

109

34

KEMAL ŞEKER 

AGİT 

TEKMAN

YİĞİTLER

120

1

FATİH DEMİR 

MEHMET 

TEKMAN

YİĞİTLER

124

8

EŞREF ÇELİK 

KUDBETTİN 

TEKMAN

YİĞİTLER

124

8

SEYRAN ÇELİK 

AHMET 

TEKMAN

YİĞİTLER

124

8

SULTAN ÇELİK  (DEMİR)

KUDBETTİN 

TEKMAN

YİĞİTLER

120

11

ZAHİRE BOZKURT  (NALKIRAN)

MEHMETSIDIK 

TEKMAN

YİĞİTLER

121

5

ABDULMELİK DEMİR 

KIYASETTİN 

TEKMAN

YİĞİTLER

121

6

SAYIM DEMİR 

MELEK 

TEKMAN

YİĞİTLER

119

10

MAHMUT DOĞAN 

M.GAZİ 

TEKMAN

KARLICA

103

3

AHMET YILDIZ 

DİLAVER 

TEKMAN

KARLICA

103

3

BİLENT ÖZEL 

GILLAR 

TEKMAN

KARLICA

103

3

HALİT ÖZEL 

SEYFETTİN 

TEKMAN

KARLICA

103

3

MAHİR YILDIZ 

HASAN 

TEKMAN

KARLICA

103

3

MUZAFFER YILDIZ 

ZEKİ 

TEKMAN

KARLICA

103

3

YÜKSEL YILDIZ 

ZEKİ 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

26

MEMET ZAHİR İBA 

ADİL 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

26

YAHYA İBA 

ADİL 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

25

HALİT YILDIRIM 

GİYASETTİN 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

24

MEMET ZAHİR İBA 

ADİL 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

24

YAHYA İBA 

ADİL 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

ABDÜLHALİK VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

DEVRİŞ VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

HASAN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

SELAHATTİN VURAL 

MEMET SIDDİK 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

ZÜLKÜF VURAL 

MEMET ZEKİ 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

113

23

MUSTAFA ÖZDEMİR 

FİLİT 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

117

2

FETULLAH İLBEYİ 

ABDULKADİR 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

117

2

HÜSEYİN İLBEYİ 

HASAN 

TEKMAN

DALSÖĞÜT

117

2

NURİ İLBEYİ 

ABDURRAHMAN 

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

152

İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN

RASİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

163

İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN

RASİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

185

İBRAHİM  KARA

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

193

MUSTAFA ÇOLAKOĞLU

DURSUN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

HASAN EKŞİ

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

ZAHİDE AYDIN

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

MİNE ARSLAN

CELAL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

NEŞE ARSLAN (SIKTAŞ)

CELAL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

İSMET GÖNÜL ARSLAN

CELAL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

NECDET KÜÇÜKAYDIN

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

 EMİNE AKTAŞ

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

202

OSMAN AKKUŞ

HASAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

201

İDRİS AKKUŞ

MEMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

201

MUSTAFA AKKUŞ

MEMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

207

HÜSEYİN AKKUŞ

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

221

HASAN ATEŞ

ALİ OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

221

EMİNE ATEŞ (KAYA)

ALİ OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

211

MUSTAFA ÇELİK

MEMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

211

SEHER ÇELİK (MİLLİ)

İBRAHİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

211

MERYEM ÇELİK (ATEŞ)

İBRAHİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

5

AYNUR AYGÜN

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

5

İNAYET KOÇAN

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

5

 AHMET EKŞİ

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

6

MUSTAFA EKŞİ

HASAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

11

GÜLİNAZ AKKUŞ

HALİL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

12

GÜLİNAZ AKKUŞ

HALİL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

137

OSMAN AKKUŞ

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

138

OSMAN AKKUŞ

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

136

MECİT AKKUŞ

İSMAİL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

ESENGÜL ŞAHİN

YUSUF

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

SEHER AYDEMİR ÖZKAN

YUSUF

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

SÜMEYRA EFİLOĞLU

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

SÜMEYRA EFİLOĞLU

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

121

9

HAYATİ EKŞİ

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

121

9

HASAN EKŞİ

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

457

HÜSEYİN AKKUŞ

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

453

ZELİHA AKKUŞ (KAYA)

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

453

MEMET GELMİŞ

OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

451

ZELİHA AKKUŞ (KAYA)

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

451

MEMET GELMİŞ

OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

450

EMİNE AKKUŞ  (GÜLTEKİN)

EMİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

442

İBRAHİM ÖZDEMİR

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

439

ALİ ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

439

FATMA ARSLAN (AKKUŞ)

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

439

MEHMET ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

432

AYŞE ÇAĞLAYAN

KURBAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

423

ALİ ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

423

FATMA ARSLAN (AKKUŞ)

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

423

MEHMET ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

401

AYŞE ÇAĞLAYAN

KURBAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

403

HIZIR EKŞİ

SÜLEYMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

879

HIZIR EKŞİ

SÜLEYMAN

İSPİR

ÖZLÜCE

147

4

ABDULLAH YILDIRIM

ALİ

İSPİR

ÖZLÜCE

148

1

ALİ OSMAN YILDIRIM

OSMAN

İSPİR

ÖZLÜCE

149

2

SELVİYE YILDIRIM

ALAETTİN

İSPİR

ÖZLÜCE

149

2

ALİ YILDIRIM

AHMET

İSPİR

ÖZLÜCE

149

2

BEHİYE ŞIH

AHMET

İSPİR

ÖZLÜCE

104

15

SEFURE DAĞ

HASAN

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

FİLİZ KARTAL

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

MUSTAFA ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

ŞAH İSMAİL ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

ŞENOL ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

120

HAKKI ÖZDEMİR

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

120

CELAL ARSLAN

BAYRAM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

FİLİZ KARTAL

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

MUSTAFA ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

ŞAH İSMAİL ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

ŞENOL ARSLAN

İBRAHİM

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

148

2

UĞUR TAN 

MEMET 

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

148

3

ENİS KARATAŞ 

HULUSİ 

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

148

17

ABDULLAH ÇİFTÇİ 

BEDİR 

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

116

11

ENİS KARATAŞ 

HULUSİ 

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

132

9

CAZİM YILDIRIM 

CİMŞİT 

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

122

1

FERAMUZ YILDIRIM 

HAMİT 

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

1

ABDULLAH CEYHAN 

MEHMET 

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

1

ABUBEKİR CEYHAN 

MEHMET 

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

5

MUSTAFA YILDIRIM 

KASİM 

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

214

HÜSEYİN CEYHAN 

ALİ 

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

222

SÜLEYMAN ÇELİK 

FAHRETTİN 

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

166

SÜLEYMAN ÇELİK 

SAİT 

KARAYAZI

UĞURDALI

101

22

ESET ESNEK 

MEHMET SAİT 

KARAYAZI

UĞURDALI

102

3

TACETTİN AYAZ 

ZUBİT 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

26

ESET ESNEK 

MEHMET SAİT 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

7

KIYASETTİN KUTLUAY 

ABDURREZAK 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

8

FESİH KARAKAYA 

ALO 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

8

HASAN KUTLUAY 

ORHAN 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

8

MAZHAR KUTLUAY 

SALAHATTİN 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

25

FESİH KARAKAYA 

ALO 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

25

HASAN KUTLUAY 

ORHAN 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

25

MAZHAR KUTLUAY 

SALAHATTİN 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

9

KIYASETTİN KUTLUAY 

ABDURREZAK 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

23

KIYASETTİN KUTLUAY 

ABDURREZAK 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

22

FESİH KARAKAYA 

ALO 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

22

HASAN KUTLUAY 

ORHAN 

KARAYAZI

UĞURDALI

103

22

MAZHAR KUTLUAY 

SALAHATTİN 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

14

FESİH KARAKAYA 

ALO 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

14

HASAN KUTLUAY 

ORHAN 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

14

MAZHAR KUTLUAY 

SALAHATTİN 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

15

FAZİLE ARAS 

SABRİ 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

16

ŞENGÜL YAMAK 

KASİM 

KARAYAZI

UĞURDALI

106

24

HAMİT YAMAK 

YUSUF 

KARAYAZI

KARABEY

109

16

YASİN KARABAKAN 

HÜSEYİN 

KARAYAZI

KARABEY

109

15

YASİN KARABAKAN 

HÜSEYİN 

KARAYAZI

KARABEY

102

42

YASİN KARABAKAN 

HÜSEYİN 

KARAYAZI

KARABEY

102

37

ŞEMSETTİN KARABAKAN 

ENVER 

KARAYAZI

KARABEY

102

34

ŞEMSETTİN KARABAKAN 

ENVER 

KARAYAZI

KARABEY

102

32

ŞEMSETTİN KARABAKAN 

ENVER 

KARAYAZI

KARABEY

138

1

YAVUZ KARABAKAN 

MEHMET 

KARAYAZI

ELMALIDEREGÜLLÜ

111

10

ABDULBARİ MAHÇUP 

ŞEMSETTİN 

KARAYAZI

SUKONAK

116

34

HÜSEYİN EREN 

AHMET 

KARAYAZI

SUKONAK

116

37

NESİM DİNÇ 

AHMET 

KARAYAZI

SUKONAK

116

52

ALİ EREN 

TACETTİN 

KARAYAZI

SUKONAK

116

54

ALİ EREN 

TACETTİN 

KARAYAZI

SUKONAK

116

56

EMİN YAMAK 

SÜLEYMAN 

KARAYAZI

SUKONAK

116

89

MEDİNE EREN 

SÜLEYMAN 

KARAYAZI

SUKONAK

116

88

MEHMET SENA YAMAK 

ASLAN 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

115

2

MUSTAFA KESGİN 

KAYA 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

115

2

NERGİZ KESKİN 

KAYA 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

124

5

VELİ KARTAL 

MAHMUT 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

69

RIZA KAYGISIZ 

YUSUF 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

72

NARİNGÜL ÇELENK 

MÜRTEZA 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

1

RIZA KAYGISIZ 

YUSUF 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

3

MURAT KALKAN 

MUSTAFA 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

4

SÜLEYMAN KALKAN 

MUSTAFA 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

64

HASAN KILIÇ 

ALİ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

59

HANIM KESKİN 

HÜSEYİN 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

59

YILMAZ KESKİN 

HASAN 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

50

RIZA KAYGISIZ 

YUSUF 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

881

BEKTAŞ KAYGUSUZ

MURAT 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

881

ÇİÇEK GÖÇMEN

MURAT 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

49

HEDİYE KAYGISIZ 

YUSUF 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

48

BAYRAM KARTAL 

RIZA 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

41

CELAL KALKAN 

İBRAHİM 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

44

VELİ KANIK 

HALİL 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

43

ALİ KANIK 

HASAN 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

60

FERHAT KARATAY 

HASAN 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

60

NERGİZ KESGİN 

HASAN 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

52

MÜJDE YEŞİLYURT BAYRAM 

SEYİTALİ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

43

İLYAS KUL

RIZA 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

43

SONA KUL

MAHMUT 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

42

TAHSİN KUL 

KURBAN 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

41

İZZET KARATAY 

VELİ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

40

ALİ KAYGISIZ 

İBRAHİM 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

AYSEL ERGÜL 

BEKTAŞ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

GÜLSEN KARTAL 

BEKTAŞ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

AYSEL ERGÜL 

BEKTAŞ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

GÜLSEN KARTAL 

BEKTAŞ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

344

MAHMUT KAYGUSUZ 

VELİ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

344

YALÇIN KAYGUSUZ 

VELİ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

350

RIZA ÇELENK 

İSMAİL 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

351

DENİZ KOÇ

AKIN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

356

ALİ ÇELENK 

MURAT 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

635

HASAN ÇELENK

ALİ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

635

ŞENGÜL ÇELENK

ALİ 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

632

ALİ KAYGISIZ 

İBRAHİM 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

425

HASAN ÇELENK

İSMAİL 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

425

HASAN ÇELENK

İSMAİL 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

605

BEHÇET KIZILTAN

CUMA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

457

HEDİYE KAYGISIZ 

YUSUF 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

458

MİNE KESKİN

ŞAMİL

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

458

MÜSLÜM KESKİN

ALİMİRZE

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

458

EMİNE ÇELENK

ALİ RIZA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

459

AYTEKİN KARATAY

KAMİL

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

459

ÇİMEN KARATAY

KAMİL

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

148

1

ASLAN ÇELENK 

MURAT 

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

526

BEHÇET KIZILTAN

CUMA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

524

BEHÇET KIZILTAN

CUMA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

924

VELİ KIZILTAN 

SÜLEYMAN 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

231

GÜLALİ UÇAR 

KEMAL 

ŞENKAYA

KAYALISU

124

9

AHMET TÖREN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

124

9

ALİ TÖREN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

124

9

HASAN TÖREN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

124

9

MUHARREM TÖREN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

124

7

ALİ TÖREN 

ASKER 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

223

ABİT TAŞAN 

BAYRAM 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

223

KİRAZ TAŞAN

ABİT

ŞENKAYA

KAYALISU

101

222

BİLAL TUNCAY 

TOSUN 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

221

ASİM TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

220

ALİ TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

218

BİNALİ TAŞAN 

ABBAS 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

217

ASİM TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

215

ALİ TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

211

ALİ TÖREN 

CUMA 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

211

FERHAT TÖREN 

CUMA 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

190

FERHAT TÖREN 

CUMA 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

152

EMİRALİ TÖREN 

YUSUF 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

151

NAZİM TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

147

ALİ TÖREN 

ASKER 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

147

CEMAL TÖREN 

ASKER 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

147

EMMİ TÖREN 

ASKER 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

145

CEMAL ORAL 

KARACA 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

143

ALİ TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

142

HASAN TAŞAN 

ASİM 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

142

NAZİM TAŞAN 

ASİM 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

64

HAMDULLAH TOKAN

ÇIRAK

ŞENKAYA

KAYALISU

101

138

GÜLALİ UÇAR 

KEMAL 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

66

NARGÜZER TOKAN 

ASKER 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

66

ÜNAL TOKAN

DAVUT

ŞENKAYA

KAYALISU

101

136

MEDİNE TÖREN 

BİNALİ 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

136

NAZLİ TURAL 

CUMA 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

75

BİLAL TUNCAY 

TOSUN 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

133

CEYRAN TUNCAY 

İSKENDER 

ŞENKAYA

KAYALISU

101

132

SAFİYE TUNCAY 

ASİM 

ŞENKAYA

DOKUZELMA

101

40

GAZİ ÜSTÜNDAĞ 

HÜSEYİN 

ŞENKAYA

DOKUZELMA

101

46

ZEKERİYA EROĞLU 

MEMET 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

101

525

KEMAL EROĞLU 

MEVLÜT 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

101

543

SÜRMELİ ALTUNER 

SADET 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

101

56

NAZİFE AKTÜRK 

RECEP 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

101

63

ŞANZİMET EROĞLU

DİLAVER

ŞENKAYA

GÜLVEREN

101

68

İSRAFİL AKTÜRK 

ZİYETTİN 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

31

HACİNAZ EROĞLU 

ALİ 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

30

SEFER OCAK 

VELİ 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

29

ŞÜKRÜ ALTAŞ 

SÜLEYMAN 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

25

SABİT ALTUNER 

RÜFET 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

26

AYHAN ALTAŞ 

MİRZE 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

24

EHLİNAZ TAŞAN 

BİNALİ 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

24

GÜVEN TAŞAN 

HASAN 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

24

KAZİM TAŞAN 

HASAN 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

24

NARİN TAŞAN 

HASAN 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

24

NAZİM TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

23

SİNAN ALTAŞ 

CELAL 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

22

CEYLAN TÖREN 

HASAN 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

22

EHLİNAZ TAŞAN 

BİNALİ 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

22

NARİN TAŞAN 

HASAN 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

22

NAZİM TAŞAN 

MURAT 

ŞENKAYA

GÜLVEREN

124

15

SERVET AKTÜRK 

MEVLÜT 

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